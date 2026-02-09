Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν στην Άγκυρα και με φόντο το Κυπριακό

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για το τετ α τετ με τον πρόεδρο της Τουρκίας - Επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας
Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα, Δευτέρα (09.02.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο του τακτικού συντονισμού Αθήνας και Λευκωσίας για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επανέλαβαν τη θέση υπέρ της επανεκκίνησης της διαδικασίας εντός του πλαισίου που ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ επιβεβαιώθηκε εκ νέου ο διαρκής συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο.

