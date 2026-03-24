Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και διπλωματία
Μητσοτάκης και Εμίρης του Κατάρ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί (Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, είχε την Τρίτη (24.03.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε στον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, την ανάγκη για αποκλιμάκωση και διπλωματία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας ότι ενδεχόμενη πρόοδος στον διάλογο θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
433
298
124
95
88
Βίντεο Μαρινάκη για τα μέτρα στήριξης: «Δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί να εξηγήσει γιατί η κυβέρνηση επέλεξε τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, τι όφελος προκύπτει για βενζίνη και diesel και γιατί δεν προκρίθηκε η μείωση του ΕΦΚ
Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τη δίκη των Τεμπών: «Υπήρξε προσπάθεια να δυναμιτιστεί η διαδικασία»
Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τη δίκη των Τεμπών: «Υπήρξε προσπάθεια να δυναμιτιστεί η διαδικασία»
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη στάση της και παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για τον σιδηρόδρομο, με αιχμή «νέα τρένα, νέα υποδομή, νέους σταθμούς»
Δίκη για τα Τέμπη
Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη για τη φορολόγηση των τραπεζών: Πρόταση στη λογική των «εύκολων λύσεων»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει στοχευμένες παρεμβάσεις, χωρίς να διακινδυνεύεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Παύλος Μαρινάκης
Newsit logo
Newsit logo