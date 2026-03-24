Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, είχε την Τρίτη (24.03.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε στον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, την ανάγκη για αποκλιμάκωση και διπλωματία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, τονίζοντας ότι ενδεχόμενη πρόοδος στον διάλογο θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.