ΣΥΡΙΖΑ: Ταλαντεύσεις μπροστά στην επιστροφή Τσίπρα – Το άνοιγμα Ζαχαριάδη για ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι διαψεύσεις  Φάμελλου

Τον «πονοκέφαλο» που ήδη υπάρχει στην Κουμουνδούρου μπροστά στα σενάρια πρόωρων εκλογών ενισχύει η δημόσια τοποθέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη υπέρ ενός ενιαίου ψηφοδελτίου με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, σε μια συγκυρία κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις και αναζητεί ρόλο στον κατακερματισμένο χώρο της αντιπολίτευσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας την Παρασκευή (08.05.2026) στη «Ναυτεμπορική», υποστήριξε ότι ενόψει εκλογών αποτελεί «κοινωνική αναγκαιότητα να ενωθεί η παράταξη», περιγράφοντας ως πιθανή απάντηση στον κατακερματισμό του λεγόμενου προοδευτικού χώρου «ένα ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα».

Η αναφορά αυτή προκαλεί συζητήσεις, καθώς στην Κουμουνδούρου επισήμως δεν έχει αποκλειστεί η αυτόνομη κάθοδος του κόμματος στις εθνικές εκλογές, την ώρα που από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού διαμηνύεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν «συνομιλεί» με οργανωμένες δομές — κάτι που, σύμφωνα με την ίδια ανάγνωση, αποτυπώθηκε και στον περίφημο «εξώστη».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ουσιαστικά απομακρυνθεί από το σενάριο μιας αμιγώς αυτόνομης καθόδου, τονίζοντας πως στόχος είναι η συγκρότηση ενός ευρύτερου συμμαχικού σχήματος, στο οποίο το κόμμα θα διατηρεί την πολιτική και οργανωτική του αυτονομία. «Έτσι και αλλιώς τα συλλογικά όργανα του κόμματος έχουν εκφράσει τη βούληση προφανώς διατηρώντας τη δική μας αυτονομία να μπορέσουμε να έρθουμε σε μία συνάντηση, μία συνεργασία με ευρύτερους χώρους της προοδευτικής παράταξης. Ο χώρος που θα συγκροτήσει ο Αλέξης Τσίπρας, τμήματα της Νέας Αριστεράς, πρωτοβουλίες άλλες μικρότερες αλλά πολύ σημαντικές στον ευρύτερο χώρο» είπε και τόνισε πως «πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του πολιτικού σχεδίου, το οποίο έχει δυσκολίες».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «κοινωνική αναγκαιότητα να ενωθεί η παράταξη», σημειώνοντας πως η λύση που θα μπορούσε να δώσει απάντηση στον κατακερματισμό του χώρου είναι «ένα ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα». Αναφερόμενος στη ΝΕΑΡ και τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, υποστήριξε ότι το κόμμα κινείται «σε γραμμή περιχαράκωσης», προσθέτοντας με νόημα πως «θα μου έκανε εντύπωση μια συνεργασία των πρωτεργατών της μη ενοποίησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά τον Κασσελάκη».

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην αποκάλυψη του Κώστα Ζαχαριάδη ότι θα παραστεί στην πολιτική εκδήλωση που διοργανώνουν την ερχόμενη Δευτέρα στο Χαλάνδρι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, όπου αναμένεται να μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός. Σημειώνεται ότι, στην ίδια συνέντευξη στη Ναυτεμπορική, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, να βρίσκεται «σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα».

Στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης σημειώνουν ότι η παρουσία ενός εκ των στενών συνεργατών του Σωκράτη Φάμελλου δεν περνά απαρατήρητη, ιδίως από όσους βλέπουν στις κινήσεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα έναν πιθανό προθάλαμο νέου πολιτικού φορέα. Το ζήτημα αποκτά πρόσθετο βάρος καθώς στον ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται προβληματισμός για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, με στελέχη να αναγνωρίζουν ότι η συζήτηση περί ενότητας δεν γίνεται σε πολιτικό κενό. Τα χαμηλά ποσοστά, ο φόβος περαιτέρω συρρίκνωσης και η εικόνα πολυδιάσπασης στον χώρο της Κεντροαριστεράς τροφοδοτούν αναζητήσεις για νέα σχήματα και ευρύτερες συμπράξεις.

«Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική» λέει ο Φάμελλος

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση περί «αναστολής λειτουργίας» του ΣΥΡΙΖΑ ή μη καθόδου του κόμματος στις εκλογές, κάνοντας λόγο για σενάρια «παραπολιτικής».

«Μη δίνετε σημασία σε όσα συζητιούνται σε μια παραπολιτική σφαίρα, αλλά εμπιστευτείτε αυτό που δίνει αξιοπιστία στην πολιτική, που είναι οι αποφάσεις μας», ανέφερε την Παρασκευή (08.05.2026) από το βήμα του 2ου Οικονομικού Φόρουμ της «Ημερησίας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε ότι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μιλά για «ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», με «καθοριστικό ρόλο» του Αλέξη Τσίπρα και με συγκλίσεις «με όσους θέλουν και όσους μπορούν».

Στην Κουμουνδούρου, πάντως, οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα φαίνεται πως εντείνονται. Ανάμεσα στην ανάγκη ενότητας, την πίεση των δημοσκοπήσεων και την κινητικότητα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να απαντήσει όχι μόνο με ποιον θα πορευθεί, αλλά και με ποια μορφή θα διεκδικήσει ρόλο στον νέο πολιτικό χάρτη.