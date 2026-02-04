Πολιτική

Επικός διάλογος Πολάκη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Να με περάσουν εμένα για φλώρο, δεν υπάρχει περίπτωση»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήθελε να αποφύγει την παρεξήγηση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Παύλος Πολάκης
Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής (EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος)

Διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι…. «φλώρος» έδωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, παρεμβαίνοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο στη συζήτηση, μετά από τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής σφοδρή επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την ότι ανέχεται την παρουσία στα έδρανά της του ανεξάρτητου βουλευτή Κώστα Φλώρου, ο οποίος προέρχεται από τους «Σπαρτιάτες». «Να εκεί, κοιτάξτε πού κάθεται», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δείχνοντας προς τα κυβερνητικά έδρανα και καλώντας τον Παύλο Πολάκη να επιστρέψει στη θέση του, προκειμένου να μην υπάρξει παρεξήγηση ως προς το ποιον υπεδείκνυε.

«Να με περάσουν εμένα για φλώρο; Δεν υπάρχει περίπτωση!», φώναξε αμέσως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

