Επιμένει ο Λαζαρίδης για τις ευθύνες Σημίτη στην κρίση των Ιμίων: «Δεν ανακαλώ τίποτα» απαντά στον Ανδρουλάκη

Στις απόψεις του για τις ευθύνες της κυβέρνησης Σημίτη στην υπόθεση των Ιμίων επέμεινε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, απαντώντας σε όσα του καταλόγισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι δεν ανακαλεί τίποτα από όσα είπε, επαναλαμβάνοντας τη θέση του πως η διαχείριση της κρίσης του 1996 είχε επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Απευθυνόμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο Μακάριος Λαζαρίδης επανέλαβε ότι «στο γεγονός της διαχείρισης της κρίσης των Ιμίων αποδειχθήκατε μοιραίοι, τραγικοί και άβουλοι – και αυτό δεν το λέει η ΝΔ, αλλά άνθρωποι, κυρίως στρατιωτικοί, που συνεπλάκησαν εκείνες τις ημέρες».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ επικαλέστηκε μάλιστα τις καταγραφές του τότε Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ναυάρχου Χρήστου Λυμπέρη, αναφέροντας ότι όταν ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης τον ρώτησε αν συμφωνεί με την απομάκρυνση της ελληνικής σημαίας από τη Δυτική Ίμια, εκείνος απάντησε αρνητικά, για να λάβει την απάντηση «είστε πολύ συναισθηματικός άνθρωπος».

Σημείωσε ακόμη ότι, κατά τον ίδιο, η συμφωνία της εποχής με τις ΗΠΑ για απομάκρυνση στρατευμάτων, πλοίων και σημαιών από τις βραχονησίδες, αποτέλεσε το έναυσμα για την τουρκική ρητορική περί «γκρίζων ζωνών». Υποστήριξε επίσης ότι το ΚΥΣΕΑ δεν συνεδρίασε στο φυσικό του χώρο, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, αλλά στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή, ενώ έκανε λόγο για «αφωνία» του τότε υπουργού Άμυνας Γεράσιμου Αρσένη, επικαλούμενος και πάλι τον ναύαρχο Λυμπέρη.

«Προφανώς η Ελλάδα δεν αποδέχεται τον όρο “γκρίζες ζώνες”» υπογράμμισε, «αλλά τα γεγονότα εκείνων των ημερών έδωσαν στην Τουρκία τη δυνατότητα να τον εισαγάγει για πρώτη φορά στη διπλωματική ατζέντα, ανοίγοντας τον δρόμο για την πολιτική των “Γαλάζιων Πατρίδων”». «Όχι, δεν ανακαλώ τίποτα από όσα είπα», κατέληξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Παύλος Χρηστίδης: Ο κοινοβουλετικός εκπρόσωπος της ΝΔ αναμασά την τουρκική προπαγάνδα

Στις νέες δηλώσεις του Μακάριου Λαζαρίδη απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, κάνοντας λόγο για αναφορές που πλήττουν την εθνική γραμμή και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

«Η πολιτική θέλει θάρρος και η Ελλάδα θέλει υπηρέτες του εθνικού συμφέροντος με κάθε τρόπο», τόνισε ο κ. Χρηστίδης, σχολιάζοντας την επιμονή του βουλευτή της ΝΔ να αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση Σημίτη για τη διαχείριση της κρίσης των Ιμίων. Ο Παύλος Χρηστίδης υποστήριξε ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης «θα έπρεπε να είχε το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη, αντί για τις εκατοντάδες λέξεις που είπε», και προειδοποίησε ότι «δυστυχώς, για την πατρίδα μας, αυτά που ειπώθηκαν –ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ γκρίζαρε το Αιγαίο– θα τα ακούσουν και θα τα δουν και εκτός Ελλάδας».

«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, που σήμερα εδώ εκπροσωπεί τον κ. Μητσοτάκη, δεν βρήκε ούτε μισό δευτερόλεπτο για να υπερασπιστεί την εθνική γραμμή: ότι τα Ίμια και το Αιγαίο είναι ελληνική επικράτεια», συνέχισε ο κ. Χρηστίδης, επισημαίνοντας ότι στο ΠΑΣΟΚ «κανείς δεν μπορεί να δεχθεί πως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής παράταξης αναπαράγει και αναμασά εντός της Βουλής την τουρκική προπαγάνδα». «Είναι ντροπή για την ιστορία της παράταξής σας και για την Ελλάδα. Αλλά θα σας απαντήσει ο ελληνικός λαός. Ντροπή σας», κατέληξε.

Χαμός στη Βουλή με τα Ίμια

Το ζήτημα των Ιμίων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του… υπουργείου Πολιτισμού, εξελίχθηκε σε μείζον πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Κεντρικά πρόσωπα της έντασης ήταν οι βουλευτές Μακάριος Λαζαρίδης (ΝΔ) και Μανώλης Χριστοδούλου (ΠΑΣΟΚ), οι οποίοι αντάλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς για την περίοδο της κρίσης του 1996.

Οι αναφορές του βουλευτή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, περί «γκριζαρίσματος» περιοχών του Αιγαίου μετά την κρίση των Ιμίων, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε παρέμβασή του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών να αποδοκιμάσουν δημόσια τις δηλώσεις, κάνοντας λόγο για «ντροπή» και ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπάρχει γκριζάρισμα στο Αιγαίο».