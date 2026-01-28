Σύγκρουση Λαζαρίδη και Χρηστίδη στη Βουλή για τα Ίμια: «Οδηγήσατε τους τρεις ήρωες στον θάνατο» – «Να ανακαλέσει το “γκριζάρισμα” στο Αιγαίο»

Σε μείζον πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίχθηκε στη Βουλή το ζήτημα των Ιμίων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία των έργων τέχνης και των συλλεκτικών αντικειμένων. Κεντρικά πρόσωπα της έντασης ήταν οι βουλευτές Μακάριος Λαζαρίδης (ΝΔ) και Μανώλης Χριστοδούλου (ΠΑΣΟΚ), οι οποίοι αντάλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς για την περίοδο της κρίσης του 1996. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προανήγγειλε ότι θα ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση κρίσιμων εθνικών θεμάτων.

Το θέμα άνοιξε όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, απαντώντας στον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό, για τις αναφορές που έκανε νωρίτερα σχετικά με την κρίση των Ιμίων, είπε πως «τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ – όπως είδαμε και στο τελευταίο ντοκιμαντέρ του κ. Παπαχελά στον ΣΚΑΪ – αποδεικνύεται περίτρανα ότι ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη, οδηγώντας στο “γκριζάρισμα” του Αιγαίου Πελάγους με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες». Συνέχισε λέγοντας: «Άκουσα όμως τον κ. Νατσιό ταυτόχρονα να κατηγορεί την κυβέρνηση για ενδοτισμό και συνεχείς υποχωρήσεις στο Αιγαίο. Την κυβέρνηση, η οποία έχει μεγαλώσει την Ελλάδα και την έχει θωρακίσει με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Πρόσφατα άλλωστε, πριν λίγες ημέρες, υποδεχθήκαμε την πιο σύγχρονη φρεγάτα στον κόσμο, την “Κίμων”», και ρώτησε τον πρόεδρο της Νίκης: «Πού ακριβώς εδράζεται αυτή η προσέγγισή σας περί ενδοτισμού και συνεχών υποχωρήσεων στο Αιγαίο;». Πρόσθεσε δε: «Μην μου πείτε περί του θέματος του “καλωδίου” (ενν. της διασύνδεσης με την Κύπρο), γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα ζητήματα που υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και, βεβαίως, υπάρχει η δέσμευση της κυβέρνησης και του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι αυτό το έργο θα γίνει».

Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, απάντησε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ ότι «εγώ μεθαύριο θα πάω στα Ίμια. Τα Ίμια είναι μέρος της ελληνικής επικράτειας, “ναι” ή “όχι”; Πέρυσι πήγε ο βουλευτής μας και, όταν ζήτησε να πάει απέναντι στα Ίμια να καταθέσει ένα στεφάνι, του απαγορεύτηκε». Πρόσθεσε: «Εγώ θα πρότεινα εκεί επάνω να χτίσουμε κι ένα εκκλησάκι – όπως κάνουμε εμείς οι Ρωμιοί. Θέλετε φέτος να πάμε μαζί στην Κάλυμνο για να περάσουμε στα Ίμια να καταθέσουμε στεφάνι; Ελάτε. Και τότε, αν πάμε, θα με διαψεύσετε επιτόπου ότι δεν μας επιτρέπεται να ανέβουμε στη βραχονησίδα». Σχετικά με τη φρεγάτα «Κίμων», ο πρόεδρος της Νίκης είπε: «Ισχύει το ενιαίο δόγμα Ελλάδας – Κύπρου; Και, αν ισχύει, η νέα αυτή φρεγάτα θα πάει στην Κύπρο σε περίπτωση εθνικής περιπέτειας;». Πρόσθεσε ακόμη: «Άλλωστε, τα 6 ν.μ. ως “κόκκινη εθνική γραμμή” για τα οποία μας μιλά συνέχεια ο κ. Γεραπετρίτης, αυτό δεν είναι ενδοτισμός;» και ζήτησε, μεταξύ άλλων, «εθνικές πράξεις στα σχολικά βιβλία και τα σχολεία».

Παύλος Χρηστίδης: «Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση σε όσα ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης για το “γκριζάρισμα” των Ιμίων»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, με παρέμβασή του απάντησε στις αναφορές του κ. Λαζαρίδη σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια και το “γκριζάρισμα” περιοχών του Αιγαίου, λέγοντας: «Με πολύ μεγάλη λύπη ακούω να αναπαράγονται μέσα στη Βουλή αντιλήψεις περί προδοσίας, εθνικών μειοδοτών και μαθημάτων πατριωτισμού», και τόνισε πως «δεν μπορεί κανείς μέσα σε αυτή την αίθουσα να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό κανενός, ειδικά μετά από τριάντα χρόνια από μια στιγμή που μας έχει στιγματίσει όλους – τα Ίμια». Η κυβέρνηση, υπογράμμισε ο κ. Χρηστίδης, «οφείλει να πάρει θέση σε όσα ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης για το “γκριζάρισμα” των Ιμίων, γιατί τα Ίμια είναι αδιαμφισβήτητα ελληνική επικράτεια – και αυτό το έχουν υπερασπιστεί χιλιάδες Έλληνες». Και συνέχισε: «Πρέπει να ανακαλέσει αυτό το τραγικό που είπε. Και εύχομαι να μην πάρει έκταση εκτός της επικράτειας, γιατί ο κ. Λαζαρίδης δεν ξέρει τι λέει. Αυτά τα λεγόμενα δεν θα πρέπει να καταγραφούν ούτε στα Πρακτικά».

Μακάριος Λαζαρίδης: «Η κυβέρνηση Σημίτη, οι υπουργοί Αρσένης και Πάγκαλος ήταν τραγικοί, μοιραίοι και άβουλοι»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, επέμεινε, λέγοντας ότι ο κ. Χρηστίδης «καλό θα ήταν να έκανε μια αναφορά σε όσα έπραξε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εκείνες τις ημέρες των Ιμίων. Εμείς, ως ΝΔ, δεν έχουμε ευχαριστήσει τις ΗΠΑ από αυτό εδώ το βήμα. Δεν έχει ρωτήσει ποτέ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ εάν έχει πρόβλημα να αποσυρθεί η ελληνική σημαία από τη Δυτική Ίμια».

Και συνέχισε: «Γιατί όταν τον ρώτησε τότε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης τον τότε Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ναύαρχο Λυμπέρη, εκείνος του απάντησε “πως έχω (πρόβλημα)” – αλλά ο τότε Πρωθυπουργός τού είπε ξεκάθαρα: “είσαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος”». Ο κ. Λαζαρίδης πρόσθεσε: «Γι’ αυτό σας είπα ότι εκείνες τις μοιραίες μέρες και νύχτες – που έχω ζήσει από κοντά ως στρατιωτικός συντάκτης – το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση Σημίτη, οι υπουργοί Αρσένης και Πάγκαλος ήταν τραγικοί, μοιραίοι και άβουλοι. Και έδωσαν την ευκαιρία – κύριε Χρηστίδη, γιατί προφανώς δεν γνωρίζετε την Ιστορία – στην Τουρκία να μιλά για “γκρίζες ζώνες” στο Αιγαίο και να μας οδηγήσει στις “Γαλάζιες Πατρίδες”». «Έχετε βαρύτατες ευθύνες ως παράταξη», πρόσθεσε, «που οδηγήσατε και τρεις ήρωες αξιωματικούς στον θάνατο, γιατί δεν τους έδωσε κανείς ποτέ Κανόνες Εμπλοκής. Μην σηκώνετε, λοιπόν, το δάχτυλο σε αυτή την παράταξη, τη ΝΔ». Κατέληξε λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Σημίτη, με τη διαχείριση αυτής της εθνικής κρίσης των Ιμίων, έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλήσει για γκρίζες ζώνες – κάτι που, προφανώς και ξεκάθαρα, δεν αποδέχεται η Ελλάδα. Όμως αυτά που έγιναν τότε έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ του Κ. Σημίτη.»

Παύλος Χρηστίδης: «Δεν ερχόμαστε να δημιουργήσουμε εθνικούς διχασμούς ανάμεσα σε “προδότες” και “πατριώτες”»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, με νέα παρέμβασή του, δήλωσε: «Δώσαμε στον κ. Λαζαρίδη την ευκαιρία να ζητήσει να σβηστούν από τα Πρακτικά αυτά τα οποία ανέφερε περί “γκριζαρίσματος” του Αιγαίου, των Ιμίων – αντιλήψεις που προσβάλλουν εθνικές σταθερές και διαδοχικές κυβερνήσεις, οι οποίες ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας περί “κινδύνου εξ Ανατολών”». Ο κ. Λαζαρίδης, πρόσθεσε, «προφανώς θέλει να ξεκαθαρίσει τα εσωτερικά της ΝΔ, γι’ αυτό τον ακούμε να επιτίθεται σε σειρά προσώπων που υπηρέτησαν τις κυβερνήσεις Σημίτη και σήμερα μοιράζονται τα ίδια έδρανα». Και κατέληξε: «Εγώ δεν είμαι εδώ για να μετατρέψω τέτοια ζητήματα σε αντικείμενο εσωκομματικής αντιπαράθεσης και δεν μπορώ να δεχθώ την κομματική πίεση που νιώθει ο κ. Λαζαρίδης να τα ισοπεδώνει όλα. Τα εθνικά μας θέματα και όσα συνέβησαν πριν 30 χρόνια στα Ίμια δεν μπορούν να ευτελίζονται με τον τρόπο που το έκανε ο κ. Λαζαρίδης. Η αντίληψη αυτή είναι εθνικά αδιανόητη και, μέχρι το τέλος της ημέρας, η κυβέρνηση οφείλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Εμείς εδώ δεν ερχόμαστε να δημιουργήσουμε εθνικούς διχασμούς ανάμεσα σε “προδότες” και “πατριώτες” ούτε να ξαναγράψουμε την ιστορία. Ούτε να αμαυρώσουμε κυβερνήσεις που έδωσαν μάχες, όπως εκείνη για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν κάποιοι είχαν άλλου τύπου σχεδιασμούς».