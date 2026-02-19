Επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας: Επεισόδια μεταξύ νοσηλευτών και αστυνομικών

Επεισόδια και μεγάλη ένταση σημειώθηκε έξω από το νοσοκομείο Νίκαιας το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026), κατά την διάρκεια επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Τα σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ διαμαρτυρόμενων νοσηλευτών και αστυνομικών έξω από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, κατά την επίσκεψη του υπουργού στο νοσοκομείο της Νίκαιας, οι συγκεντρωμένοι ξεπερνούσαν τα 200 άτομα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες οι διαμαρτυρόμενοι προσπάθησαν να προπηλακίσουν, τον υπουργό Υγείας, με κάποιους από την προσωπική του φρουρά αρχικά να προσπαθούν να τον απομακρύνουν από το σημείο, όμως κατάφερε να περάσει στο νοσοκομείο.

Κατά την είσοδο του Άδωνι Γεωργιάδη υπήρξε ένταση με λεκτικές αποδοκιμασίες με τους νοσηλευτές που είχαν συγκεντρωθεί πριν φτάσει ο υπουργός, με τους εργαζομένους να κρατούν πανό κατά των απολύσεων στον τομέα Υγείας αλλά και για μονιμοποιήσεις.

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο σχημάτισαν έναν ανθρώπινο τοίχος και φώναζαν δυνατά «έξω» προσπαθώντας να εμποδίσουν την είσοδό του.

Ακόμη και όταν μπήκε ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσα στο νοσοκομείο, τα επεισόδια συνεχίστηκαν μεταξύ των εργαζομένων και της αστυνομίας.

Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του στο «Αρεταίειο» νοσοκομείο και όπως ανέφερε ο υπουργός σε ανάρτησή του, υπήρξαν συγκεντρωμένοι έξω από το κτίριο, που του φώναξαν «Είμαστε με τη Χαμάς», σχολιάζοντας σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ ότι η πολιτική δήλωση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το ΕΣΥ αλλά και τις διαμαρτυρίες εργαζομένων.

Πριν λίγο έφτασα στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο για την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Στην είσοδο με περίμεναν οι «γνωστοί»…άκουσε το βίντεο έχει ενδιαφέρον: «Είμαστε με τη Χαμάς» η βασική τους πολιτική δήλωση….φυσικά καμμία σχέση με το ΕΣΥ τα αιτήματα και οι διαμαρτυρίες τους pic.twitter.com/ZrksbZRIri — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 19, 2026

