Παύλος Μαρινάκης για τα μέτρα στη ΔΕΘ: Έμφαση σε μεσαία τάξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικογένειες – Εξετάζεται η μείωση προκαταβολής φόρου

Στα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνεπείς φορολογούμενους και τις οικογένειες, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Real FM.

Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε, μεταξύ άλλων, ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου, ενώ προανήγγειλε σταδιακές αλλαγές στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, την «Ασπίδα του Αχιλλέα», αλλά και στην πολιτική αντιπαράθεση με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

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Για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ, ανέφερε: «H κυβέρνηση αυτή και προσωπικά ο πρωθυπουργός, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα μειώνοντας φόρους και αυτά τα παραπάνω λεφτά τα επιστρέφει πίσω και νομίζω ότι τώρα ειδικά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνεπείς»

Και συνέχισε: «Γιατί μιλάμε και καλά κάνουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξης στους ευάλωτους δανειολήπτες και έχουμε κάνει όσα δεν είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί για αυτούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνονταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας. Και βέβαια να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκίνησε πέρσι, δηλαδή να ενισχύουμε πολύ παραπάνω τις οικογένειες με παιδιά»

Για τη στήριξη της μεσαίας τάξης

«Δεν θα αμφισβητήσω ποτέ ότι όλα αυτά τα οποία θα πω μπορεί να μη φάνηκαν όσο θα θέλαμε να φανούν λόγω του πληθωρισμού, των τριών πολέμων που έχουν ξεσπάσει και κυρίως της πληθωριστικής κρίσης που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά θα πω εγώ και της πανδημίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οικονομία ή να περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα.

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Όμως, κύριε Παπαγιάννη, θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μείωσε ή κατήργησε τόσους πολλούς φορολογικούς συντελεστές, κατήργησε φόρους, μείωσε φορολογικούς συντελεστές. Να θυμίσω ότι σε σχέση με το 2019 και δεν το λέω για να συγκριθούμε με τον κ. Τσίπρα, το λέω γιατί τότε αναλάβαμε, οπότε είναι το σημείο εκκίνησης, πλέον οι συμπολίτες μας πληρώνουν μισό ΕΝΦΙΑ αν έχουν ασφαλισμένα σπίτια, άλλος λιγότερο κατά 35%. Ο φόρος που έχουν από 29% έχει πάει στο 20% -ο φόρος εισοδήματος- και αν έχουν παιδιά 18, 16 και πάει λέγοντας. Έχει καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, τέλος πάντων και τους αυτοαπασχολούμενους και μια σειρά από άλλους φόρους, 22 ΦΠΑ έχουν μειωθεί και μια σειρά από άλλους φόρους τους έχουμε μειώσει.

Ναι, όλα αυτά, το ξαναλέω, δεν έχουν αποτυπωθεί όσο θα θέλαμε να αποτυπωθούν λόγω της παγκόσμιας και ειδικά της πληθωριστικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη. Αλλά προσέξτε, σκεφτείτε όλα αυτά τα απρόοπτα, όλα αυτά τα πρωτοφανή, όλη αυτή η πρωτοφανής κρίση ακρίβειας να έβρισκε την Ελλάδα με μία οικονομία όπως η διαλυμένη οικονομία που παραλάβαμε, που ήταν 27η σε ρυθμούς ανάπτυξης, που είχε 600.000 λιγότερες δουλειές και που η Ελλάδα ήταν 10 μονάδες κάτω, ήταν στο 10 – 11% σε ρυθμούς επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 20%. Γιατί το λέω αυτό; Κάνουν μία λαθροχειρία τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά ο κύριος Τσίπρας που θέλει να επανέλθει με το να ξαναπαρουσιαστεί ως κάτι άλλο. Συγκρίνουν ανόμοια μεγέθη.

Η Ελλάδα έχει καταφέρει σε περιόδους πολέμων και κρίσεων να αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο από την Ευρώπη. Δεν είναι κατόρθωμα για να πανηγυρίζουμε γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να αντέξουμε και το κυριότερο, να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα τα οποία ήρθαν για να μείνουν, να είναι μόνιμα. Από εδώ και πέρα, όσο έχουμε μια κυβέρνηση που συνεχίζει και δημιουργεί πλεονάσματα, παραπάνω έσοδα, όχι από υπερφορολόγηση, μόνο καλύτερες μέρες θα έχουμε μπροστά μας».

Για το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου, ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Η προκαταβολή φόρου, να θυμίσω, έχει μειωθεί για τα φυσικά πρόσωπα από το 100 στο 50% και για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις υπόλοιπες εταιρείες, γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ατομικές επιχειρήσεις, άρα για αυτές έχει πάει στο 50%, για τις υπόλοιπες εταιρείες έχει πάει στο 80% και ναι, είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει ο πρωθυπουργός μέχρι να λάβει τις τελικές αποφάσεις. Δηλαδή η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει. Το ξαναλέω, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση, αλλά είναι κάτι που το κοιτάει».

Όσον αφορά στα τεκμήρια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ίδια συνέντευξη τόνισε: «Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Παπαγιάννη είναι ότι όσο μεγάλη αλήθεια είναι ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής από ένα σύντομο ανέκδοτο για ολόκληρες δεκαετίες έγινε μια πολιτική που απέδωσε, ειδικά τη δεύτερη τετραετία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, τόσο όσο προχωρούν τα υπόλοιπα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, όπως είναι τα POS, οι μεταβιβάσεις ακινήτων και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται και αποδίδουν, για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει σταδιακά, με έναν τρόπο που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός τα τεκμήρια να φύγουν. Γιατί αυτός ο οποίος συμμορφώνεται, αυτός ο οποίος υπακούει στους νόμους… Τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός θα νομοθετηθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου και θα εφαρμοστούν από 1/1/2027».

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην απολιγνιτοποίηση: «Η κυβέρνηση αυτή πήρε μία πολύ μεγάλη απόφαση πριν από επτά χρόνια που εξελέγη, η οποία χωρίς να ξέρουμε τότε τι θα ακολουθήσει, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα έχουμε την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας, σίγουρα μετά από τους μεγάλους πολέμους του προηγούμενου αιώνα. Η επιλογή ενίσχυσης των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της στροφής σε άλλες μορφές ενέργειας θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην παρεξηγηθώ, να έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και χαμηλότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε τιμές λιανικής και πολλές ημέρες σε τιμές χονδρικής.

Αυτή είναι μία πολιτική η οποία δεν υπαγορευόταν μόνο από την ανάγκη να συμμορφωθούμε με μία νέα εποχή και να έχουμε μία πιο «πράσινη» και φιλική στον πολίτη και στη ζωή μας ενέργεια, αλλά δημιούργησε και τη δυνατότητα η Ελλάδα, ειδικά τις ώρες που μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή από τον ήλιο, από τον άνεμο, αν δει κανείς και τους δείκτες, να έχει χαμηλότερο ρεύμα λιανικής από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό έγινε σταδιακά. Έγινε με σχέδιο και σίγουρα με μία σειρά από υπόλοιπα έργα τα οποία προχωράνε στη Δυτική Μακεδονία, έγινε χθες μια εκτενής συζήτηση, ακούστηκαν και τα προβλήματα, όλο αυτό δημιουργεί μία νέα σελίδα. Δεν είναι λοιπόν δογματική η απόφαση αυτή. Δεν είναι μία απόφαση η οποία ελήφθη με όρους ιδεοληπτικούς, όπως έχουν ας πούμε άλλοι πολιτικοί χώροι, αλλά με όρους βιωσιμότητας και εν τέλει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα επόμενα χρόνια έδειξαν πόσο σημαντικές είναι οι ΑΠΕ για την ενέργεια και την οικονομία».

Για παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Μεθαύριο για την ακρίβεια την Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Φαίνεται ότι σε κάποια από τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε και τα πηγαίνουμε μήνα μήνα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να δούμε πως πηγαίνει αυτή η κρίση, υπάρχει ανάγκη για νέες αποφάσεις. Τη Δευτέρα, σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών, τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, ο πρωθυπουργός θα δει όλα τα δεδομένα και οτιδήποτε νεότερο θα το μάθετε τη Δευτέρα».

Σχετικά με την απόφαση της ΝΔ να μην ψηφίσει την υποψηφιότητα της κ. Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε:

«Αρχικά ξεκινάω από το πολιτικά λιγότερο σημαντικό που είναι αυτό το οποίο η κυρία Ακρίτα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάω στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ που για μένα είναι το μεγάλο πολιτικό θέμα για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να επαναλάβω, κύριε Παπαγιάννη, ότι ο λόγος που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα είναι οι τοξικές αναρτήσεις στις οποίες έχει προβεί κατά καιρούς και γενικότερα ο τρόπος που τοποθετείται δημόσια.

Αφού ρωτήθηκα λοιπόν σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή στο Open για τον λόγο αυτής της στάσης, προσπάθησα να αναλύσω τις ρίζες αυτού του φαινομένου, κάνοντας αναδρομή στις πλατείες των αγανακτισμένων που δημιουργήθηκαν από το 2010, όπως χαρακτηριστικά είπα. Εκεί που είδαμε να στήνονται κανονικές κρεμάλες κατά πολιτικών αντιπάλων, τους οποίους αποκαλούσαν μεταξύ πολλών άλλων ύβρεων παριστάμενοι, κάποιοι εξ αυτών προδότες και γερμανοτσολιάδες. Δεν απέδωσα ποτέ συγκεκριμένη δήλωση για κρεμάλες στην κυρία Ακρίτα. Εν εντούτοις, η κ. Ακρίτα και το σύνολο των ανθρώπων αυτού του κόμματος στήριζαν προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν εκείνοι, δηλαδή ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστούσαν στις πλατείες των Αγανακτισμένων και μέσω αυτών βρέθηκαν στην εξουσία.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, κύριε Παπαγιάννη, η ρητορική της πλατείας μεταφέρθηκε στη Βουλή και το διαδίκτυο και η κυρία Ακρίτα πρωταγωνιστεί σε συμπεριφορές τοξικότητας. Ξέρετε κάτι κύριε Παπαγιάννη; Δεν θα ξανασυστηθούμε το 2026. Η κυρία Ακρίτα, ελλείψει επιχειρημάτων, έκανε μια ακροβασία. Λες και άκουσε πρώτη φορά από ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης να θυμίζει το ρόλο που έπαιξε το κόμμα της στις πλατείες των Αγανακτισμένων. Αυτό ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Ακρίτα.

Τώρα ως προς το ΠΑΣΟΚ, για μένα αυτό είναι το θέμα, γιατί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της πλατείας ξεκίνησε από την πλατεία και έφτασε στην εξουσία μέσω της πλατείας… Η ρητορική της πλατείας δεν υιοθετήθηκε από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε για την κυρία Γεροβασίλη και η κυρία Γεροβασίλη είναι ένα πρόσωπο το οποίο ενώ στήριξε το κόμμα αυτό, ήταν υπουργός του κόμματος αυτού, ρητορική της πλατείας από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει υιοθετήσει. Αλλά η ρητορική της πλατείας, οι ρίζες αυτής της ρητορικής τοξικότητας, για να το κάνουμε «πενηνταράκια», βρίσκονται στην πλατεία και επεκτάθηκαν όλα τα επόμενα χρόνια στη Βουλή, στο διαδίκτυο.

Και ξέρετε, ο πάλαι ποτέ ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ που έφτασε στην εξουσία από την πλατεία, δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που βλέπουμε τώρα. Στον τότε ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ήταν και κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς. Προφανώς σε κάθε κόμμα υπάρχουν διαβαθμίσεις.

Η μη υπερψήφιση είναι θέμα προσώπου. Γιατί αυτή η λογική της πλατείας, η οποία πέρασε στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πλατείες, όπως είχαμε δει τότε… (Για το ποιος θα εκλεγεί) Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, σε περίπτωση που ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει προβεί σε μια σειρά από τέτοιες αναρτήσεις ή τέτοιες συμπεριφορές, όπως η κυρία Ακρίτα».

Και συνέχισε:

«Ναι, μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η Βουλή χωρίς έναν αντιπρόεδρο. Και εδώ λοιπόν έρχεται για μένα το μείζον πολιτικό θέμα. Εγώ δεν έκανα τυχαία την αντίστιξη μεταξύ της στάσης του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Στουρνάρα και τη στάση του ΠΑΣΟΚ για την κυρία Ακρίτα. Γιατί προσέξτε κύριε Παπαγιάννη, σκεφτείτε, μεταφερθείτε στον χρόνο.

Πηγαίνετε τότε που το ΠΑΣΟΚ μαζί με την Νέα Δημοκρατία κρατούσε την Ελλάδα στην Ευρώπη, τότε που αυτοί που πήγαιναν στην πλατεία μας κατηγορούσαν τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας για τα χίλια μύρια όσα να τους έλεγε κάποιος, «ξέρετε κάτι; Λίγο μετά από 10 χρόνια, το ΠΑΣΟΚ του 2026 με πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια ψηφοφορία στη Βουλή για μια τόσο σημαντική θέση, όπως ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας θα καταψηφίσει, δεν θα υπερψηφίσει τον Γιάννη Στουρνάρα, -θυμίζω τον ρόλο του κύριου Στουρνάρα σε αυτή τη μάχη για να μείνουμε στην Ευρώπη- και θα υπερψηφίσει την κυρία Ακρίτα», χωρίς μάλιστα να ξέρει και τι θα έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα ως προς τις αναρτήσεις. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ του ‘15 αν το άκουγε αυτό, οι ψηφοφόροι του, οι άνθρωποι οι οποίοι αποδεχόμενοι το πολιτικό κόστος και τα δύσκολα μέτρα, προτίμησαν να είναι συνεπείς, όπως και οι δικοί μας βουλευτές απέναντι στις επόμενες γενιές για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, θα νόμιζαν ότι τους κάνει κάποιος πλάκα.

Η στάση αυτή του ΠΑΣΟΚ είναι ανεξήγητη, είναι ανακόλουθη και προσβάλλει για εμένα τις πολύ δύσκολες αποφάσεις που πήρε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ κύριε Παπαγιάννη, -εγώ επαναλαμβάνω, δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να πάρουμε απάντηση και λέει την εξής δικαιολογία. «Εμείς κύριοι», λέει το ΠΑΣΟΚ, «όποια πρόταση και να έρθει από τα υπόλοιπα κόμματα, πλην ακροδεξιών κομμάτων και προσώπων, την υπερψηφίζουμε». Τους έβγαλα λοιπόν χθες τις ψήφους (δημοσιογράφος: για τον κ. Χουρδάκη) Ο κ. Χουρδάκης ήταν η πρόταση τότε της κυρίας Κωνσταντοπούλου για τη θέση του αντιπροέδρου. Σήμερα ο κ. Χουρδάκης έχει προσχωρήσει το ΠΑΣΟΚ. Άρα φαντάζομαι δεν τον θεωρούν ακροδεξιό και δεν είναι ο άνθρωπος έτσι. Από τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της τότε Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ δεν υπερψήφισαν τον κ. Χουρδάκη 24.

Άρα, το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ δια του κυρίου Τσουκαλά ότι είναι πάγια τακτική του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει τα πρόσωπα με βάση τις προτάσεις των κομμάτων πλην ακροδεξιών, πέφτει στο κενό. Άρα είναι παρελκυστική η στάση του ΠΑΣΟΚ. Και ποιο είναι το κίνητρο της υπερψήφισης; Το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει πλέον ψυχή τε και σώματι, το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, για να είμαστε και συγκεκριμένοι, σε αυτή τη λογική, τη λογική Τσίπρα, μια λογική εντελώς διαφορετική.

Εμάς η στάση μας είναι ξεκάθαρη και νομίζω ότι είναι και μία στάση η οποία απηχεί των απόψεων και των προθέσεων όχι μόνο των βουλευτών μας, των στελεχών μας, αλλά και των ανθρώπων που απευθυνόμαστε και των ανθρώπων της κοινής λογικής που είτε είναι κομματικά στελέχη είτε όχι, έζησαν όλα αυτά τα οποία ζήσαμε ως συνολικά ως χώρα τα τελευταία χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Ο κ. Παύλος Μαρινάκης μίλησε και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Είδα και το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Τα ΝΕΑ λοιπόν Ελλάδα, Κύπρος Γαλλία στηρίζουν το έργο, το οποίο είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος να θυμίσω και βέβαια μείζονος σημασίας γιατί αίρει μια ενεργειακή απομόνωση, την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Μην ξεχνάμε τον στόχο του έργου αυτού. Το έργο λοιπόν θα συνεχιστεί με βάση τον προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας και οι ελληνικές αρχές θα προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για το έργο έρευνας και την πόντιση του καλωδίου, στο μέτρο που θα λάβουν χώρα εντός της ελληνικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Το Διεθνές δίκαιο προβλέπει σε κάθε περίπτωση ενημέρωση τρίτων, ιδίως ναυτιλομένων. Για ποιο λόγο; Για την προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας, δηλαδή τεχνικά ζητήματα που αφορούν το έργο θα διευθετηθούν μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και των αρμόδιων.

Αντίστοιχα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων υφίστανται πάρα πολλά σε όλη τη Μεσόγειο. Όπως είναι προφανές, σε μια εποχή μεγάλης διασυνδεσιμότητας.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν η Τουρκία θα ερωτηθεί, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το έργο αυτό θα προχωρήσει με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Έχει να κάνει καθαρά με όλα τα τεχνικά τα οποία θα ακολουθηθούν. Δεν προβλέπεται, ούτε πρόκειται να υπάρξει ζήτημα άδειας, άρα ερωτήματος για άδεια.

Έχει ανακοινωθεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα υπηρετηθεί πιστά από την ανάδοχο εταιρεία. Από κει και πέρα, προφανώς οι ακριβείς λεπτομέρειες θα παρατεθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη, εν προκειμένω, σε ό, τι μας αφορά, από το αρμόδιο Υπουργείο.

Για την προκλητικότητα της Άγκυρας, ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι «Η Ελλάδα μέσα σε επτά χρόνια είναι πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα από ποτέ. Και ως προς την αποτρεπτική της δύναμη και ως προς τις συμφωνίες, τις συμμαχίες της και ως προς τη θέση της στον χάρτη και μάλιστα στην πιο δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία. Τρεις πόλεμοι και κάποιοι πολύ κοντά μας έχουν ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλες και πολύ σοβαρές συνέπειες. Η διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που είναι μια κυβέρνηση που επενδύει στον διάλογο, επενδύει στην καλή γειτονία, αλλά ούτε αφελής είναι ούτε υποχωρητική είναι ότι αυτή η ενίσχυση αποτυπώνεται με πράξεις με ουσία και όχι με τυμπανοκρουσίες και ψευτοπατριωτικές κορώνες. Πιστέψτε με, για την Ελλάδα και για κάθε κράτος η πρώτη στρατηγική, αυτή που ακολουθούμε, είναι πολύ πιο ωφέλιμη».

Όσον αφορά στην Ασπίδα του Αχιλλέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Όλα αυτά έχουν αποφασιστεί μέσω του ΚΥΣΕΑ. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα δώσει αναλυτικές πληροφορίες και, μάλιστα μεθαύριο για την ακρίβεια στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών θα έχω και εγώ τη δυνατότητα να παραθέσω περισσότερα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Σίγουρα είναι μία από τις εμβληματικές αμυντικές πρωτοβουλίες της χώρας από πολλές απόψεις. Αντιλαμβάνονται αυτοί που μας ακούν τη σημασία της «ασπίδας του Αχιλλέα» και συμπληρώνουν ένα παζλ το οποίο συνεχώς θα μεγαλώνει μαζί με την ενίσχυση δια θαλάσσης, από αέρος, τη θωράκιση της χώρας δηλαδή από άποψη εξοπλιστικών. Είναι κάτι το οποίο περνά τη χώρα μας και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη συζήτηση σε μία νέα εποχή. Λίγη υπομονή μέχρι τη Δευτέρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι πριν και από το αρμόδιο υπουργείο, αλλά και πριν από την ημέρα αυτή».

Σχετικά με την υποτιθέμενη ανάρτηση για τον Α. Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Σας ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε για αυτό. Κατ’ αρχάς αυτό να ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, είναι και ένα δείγμα της ένδειας επιχειρημάτων και της απελπισίας όλων όσων, ειδικά πολιτικών αντιπάλων το χρησιμοποιούν. Τι κάνουν όταν δεν έχουν τι να απαντήσουν, αναρτούν ένα ανύπαρκτο, ανύπαρκτο, το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου tweet, το οποίο μάλιστα ακόμα και αν υπήρχε, χρονολογείται το 2012. Το 2012 εγώ ήμουν 24 ετών και δεν είχα κάποια πολιτική ιδιότητα ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε καν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, ούτε αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ δεν ήμουν. Ήμουν αν δεν κάνω λάθος ασκούμενος δικηγόρος, ή τότε έδινα εξετάσεις για να γίνω δικηγόρος.

Εδώ λοιπόν και 6- 7 χρόνια από τότε που έχω μία πολιτική ιδιότητα, είτε στην ΟΝΝΕΔ είτε στη Νέα Δημοκρατία, όλο αυτό το συνονθύλευμα του πολιτικού αυτού χώρου, κάθε φορά που θέλει να απαντήσει χρησιμοποιεί κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο προφίλ μου και προφανώς ούτε το υιοθετώ ούτε το πιστεύω.

«Είναι ένα ανύπαρκτο tweet. Προσέξτε όμως, είναι ακόμα χειρότερο. Εγώ έχω δεχτεί όπως και όχι μόνο εγώ, δεν έχει να κάνει με εμένα ο πολιτικός αυτός πόλεμος από την πλευρά αυτή. Γι’ αυτό και μίλησα για τους αγανακτισμένους και τις πλατείες. Ξεκινάει απ’ το 2012 και είναι κατά οποιουδήποτε δεν υιοθετεί τη λογική της πλατείας. Έχουμε δεχθεί, ειδικά από τότε που ανέλαβα καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου, σωρεία επιθέσεων και συκοφαντιών. Έχω επιλέξει μέχρι τώρα να μην μετατρέψω την κόντρα αυτή σε μια δικαστική κόντρα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι για όλα δεν υπάρχει πρώτη φορά. Δηλαδή όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και ο καθένας βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο και η τιμή και η υπόληψή του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε μία από όλες αυτές τις επιθέσεις θα επιλέξω ενδεχομένως κάποια στιγμή και εγώ να αλλάξω στρατηγική. Το ότι τώρα μέχρι τώρα δεν έχω κινηθεί νομικά κατά των ανθρώπων που με συκοφαντούν είτε δια του τύπου, είτε με χαρακτηρισμούς. Δηλαδή ξέρετε, αυτό είναι το λιγότερο. Έχει μια σημασία, αλλά αν καθίσετε και αθροίσετε τους χαρακτηρισμούς, τα επίθετα, τους παραπλανητικούς τίτλους, τις συκοφαντίες, τότε τελειωμό δεν έχει.

Ούτε απέναντι σε εμένα, ούτε απέναντι σε πολλά …. Αλλά τη χάρη δεν θα τους την κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Έχουμε δημοκρατία. Να υπηρετούμε μία λογική και μία πολιτική όχι εύκολων υποσχέσεων. Και στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κρίνουν όλους στις εκλογές».