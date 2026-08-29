Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Επίδαυρο για την παράσταση «Ίων»

Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου βρέθηκε το βράδυ Παρασκευής (28.08.2026) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μαζί με τον γιο του, Μαρίνο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε στην Επίδαυρο την παράσταση Ίων του Ευριπίδη. Πρόκειται για μια παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Θωμά Μοσχόπουλου, που βάζει στο επίκεντρο το παιγνιώδες και αμφίσημο πνεύμα του έργου, σε μια ισορροπία μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού.

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Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχάρη θερμά τους ηθοποιούς και τους συντελεστές της παράστασης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα για την επίσκεψή του στο αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.