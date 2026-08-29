Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης: «Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μία τετραετία στασιμότητας, χρειάζεται νέα πορεία»

Στο άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρεται στα μεγάλα επιτεύγματα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που το προσδιόρισαν ως βαθιά λαϊκό κόμμα
Νίκος Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
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Με αφορμή την επέτειο των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι υπάρχουν πρόσωπα και σύμβολα που δεν ξεθωριάζουν.

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα πορεία κι αυτή η στιγμή είναι τώρα», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε άρθρο του στην εφημερίδα «Στο Καρφί» και επισημαίνει ότι «η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μία επέτειος. Είναι η υπενθύμιση ότι κάθε μεγάλη αλλαγή ξεκινά όταν μια κοινωνία αποφασίζει να πάρει ξανά το μέλλον στα χέρια της».

«Πενήντα δύο χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν πρόσωπα και σύμβολα που δεν ξεθωριάζουν. Όχι επειδή ανήκουν στο παρελθόν, αλλά επειδή εξακολουθούν να μιλούν στην καρδιά και τη συνείδηση ενός ολόκληρου κόσμου.

Ο ιδρυτής μας Ανδρέας Παπανδρέου και οι συναγωνιστές του στην πρώτη γραμμή. Ο πράσινος ήλιος. Η “Αλλαγή”. Οι πλατείες γεμάτες ανθρώπους που έως τότε ένιωθαν θεατές της πολιτικής ζωής. Και πάνω απ’ όλα, η μεγάλη υπόσχεση της 3ης του Σεπτέμβρη: ότι η Ελλάδα δεν ανήκει σε λίγους και ισχυρούς. Ανήκει στον λαό της. Αυτή ήταν η μεγάλη ιστορική τομή των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφέρεται στα μεγάλα επιτεύγματα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που το προσδιόρισαν ως βαθιά λαϊκό κόμμα, «όχι επειδή κολάκευε τον λαό, αλλά επειδή εμπιστευόταν τον λαό» και τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ στη πορεία του υπήρξε βαθιά πατριωτικό. «Ο πατριωτισμός της Δημοκρατικής Παράταξης δεν ήταν ποτέ οι εύκολες κραυγές. Ήταν η Εθνική Ανεξαρτησία. Η πίστη στις δυνάμεις του Ελληνισμού. Το ενιαίο αμυντικό δόγμα και στη συνέχεια, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό. Πατριωτισμός είναι μια Ελλάδα που οραματίζεται, σχεδιάζει, διαπραγματεύεται, δημιουργεί συμμαχίες, διεκδικεί και πετυχαίνει», τονίζει.

Συμπληρώνει ότι πατριωτισμός σημαίνει να μην συμβιβάζεσαι με τετελεσμένα αλλά να υπερασπίζεσαι τα εθνικά συμφέροντα με αποφασιστικότητα και στρατηγική, απέναντι και στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, χωρίς εφησυχασμό και ψευδαισθήσεις για ήρεμα νερά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναλαμβάνει κατηγορηματικά πως το ΠΑΣΟΚ παραμένει αδιαπραγμάτευτα αυτόνομο. «Η ιστορική του δύναμη βρισκόταν πάντοτε στην ανεξαρτησία του από κλειστά συστήματα εξουσίας καθώς και στη ζωντανή και αδιαμεσολάβητη σχέση του με τον λαό. Η Δημοκρατική Παράταξη χρωστά μόνο στους πολίτες.

Γι’ αυτό δεν αρκεί να επικαλούμαστε την Αλλαγή. Πρέπει να την κάνουμε ξανά πράξη με σχέδιο, αξιοπιστία και κατάλληλο πολιτικό προσωπικό», υπογραμμίζει.

Επισημαίνει ότι οι «μη προνομιούχοι» υπάρχουν και σήμερα και σ΄ αυτούς στρέφεται ξανά το ΠΑΣΟΚ. «Γιατί μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει άλλα τέσσερα χρόνια καθήλωσης, χαμένων ευκαιριών και απόστασης από την Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μία τετραετία στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία».

«Λαϊκοί, γιατί στεκόμαστε με τους πολλούς.

Πατριώτες, γιατί πιστεύουμε σε μια ακηδεμόνευτη Ελλάδα.

Προοδευτικοί, γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με την αδικία και τις εκτροπές.

Και αυτόνομοι, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Η μόνη μας εξάρτηση είναι το συμβόλαιο τιμής που θα υπογράψουμε με τον ελληνικό λαό στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Στον λαό λογοδοτούμε και μαζί μπορούμε να πάμε ξανά μακριά με ρήξεις και αλλαγές για μια καλύτερη ζωή», καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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