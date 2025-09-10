Επίθεση Γεωργιάδη σε Ακρίτα για τον διευθυντή του Ιπποκράτειου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να χειρουργεί κανονικά με το φακελάκι;»

Πυρά κατά της Έλενας Ακρίτα, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη σύλληψη διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο στον οποίον έχουν γίνει καταγγελίες για «φακελάκια».

Μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ 100,3, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η Διοίκηση του Ιπποκρατείου έθεσε άμεσα σε αναστολή τον γιατρό με τα «φακελάκια», διευκρινίζοντας ότι η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την ενοχή ή αθωότητά του. Σχολίασε δε και τα όσα είπε η Έλενα Ακρίτα, η οποία κατηγόρησε πως με την αργία, παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας του γιατρού.

«Αναρτώ εγώ την απόφαση της Διοικήσεως του Ιπποκρατείου χθες το απόγευμα, ότι ο γιατρός ετέθη σε αναστολή. Και βγαίνει η κα Έλενα Ακρίτα του ΣΥΡΙΖΑ, και με κατηγορεί με επίσημη ανάρτησή της ότι “η απόφασή μας να θέσουμε το γιατρό σε αναστολή παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητάς του και είμαστε απαράδεκτοι”», ανέφερε ο υπουργός.

«Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να ξαναέρθει ο γιατρός να χειρουργήσει στο νοσοκομείο και ας παίρνει φακελάκια έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία; Αυτή είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το φακελάκι;», συνέχισε.

«Το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι. Το φακελάκι σημαίνει ότι αποσπάς χρήματα εκβιαστικά από τον κόσμο για μια υπηρεσία που το ΕΣΥ παρέχει δωρεάν. Και αυτό δεν το θέλω καθόλου», είπε τονίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχθεί τέτοιες πρακτικές.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχει δώσει στους γιατρούς το δικαίωμα να ασκούν νόμιμα ιδιωτικό έργο, ώστε να αυξάνουν τις απολαβές τους, ενώ έκανε αναφορά στην πλατφόρμα καταγγελιών για φακελάκι που έχει δημιουργηθεί.

«Δηλώνω ότι όσο είμαι υπουργός Υγείας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή καμία τέτοια περίπτωση», κατέληξε.

Πληροφορίες από iatropedia.gr