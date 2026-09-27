Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ στην Κυψέλη, έσπασαν τζάμια και πέταξαν μπογιές

Επίθεση σημειώθηκε στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, όπου άγνωστοι προκάλεσαν φθορές, σπάζοντας τζάμια και πετώντας μπογιές στην είσοδο των γραφείων.

Για το περιστατικό της επίθεσης εξέδωσε ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

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Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και αναμένουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο.

Στεκόμαστε δίπλα στα μέλη και τα στελέχη μας που καθημερινά, με την παρουσία και τη δουλειά τους, κρατούν ζωντανή τη Νέα Δημοκρατία στις γειτονιές της Αθήνας.

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Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε, γελιούνται. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα για τις ιδέες μας σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται.»