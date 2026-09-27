Η επόμενη μέρα στην ΕΛΑΣ: Από την οργανωτική συγκρότηση στην «πολιτική κατάληψη» της περιφέρειας

Μια διαφορετική περίοδος αρχίζει από αύριο για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Μετά την ιδρυτική φάση, την παρουσίαση των βασικών πολιτικών της θέσεων και την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, το βάρος μεταφέρεται πλέον από την κεντρική πολιτική σκηνή στην περιφέρεια.

Η πρώτη πανελλαδική τηλεδιάσκεψη του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, με τις Συντονιστικές Επιτροπές των 59 εκλογικών περιφερειών σηματοδοτεί ακριβώς αυτή τη μετάβαση. Το μήνυμα «σηκώνουμε τα μανίκια» δεν αφορά μόνο την εσωκομματική οργάνωση. Περιγράφει την προσπάθεια να μετατραπεί ένα νεοσύστατο πολιτικό εγχείρημα σε κόμμα με παρουσία στις τοπικές κοινωνίες.

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Και αυτό είναι ίσως το δυσκολότερο τεστ της επόμενης περιόδου.

Από την εικόνα του Τσίπρα στο δίκτυο της ΕΛΑΣ

Μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της δημόσιας παρουσίας του νέου φορέα είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένο με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Η επόμενη φάση, όμως, απαιτεί κάτι διαφορετικό με μια οργανωτική λειτουργία που δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από τις κεντρικές εμφανίσεις του προέδρου.

Οι 59 Συντονιστικές Επιτροπές καλούνται πλέον να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Η κατεύθυνση που δίνεται είναι παρουσία στις γειτονιές και στους χώρους εργασίας, αλλά και επαφή με εργαζομένους σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλες κοινωνικές δομές.

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Παράλληλα, το οργανωτικό σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση δικτύων σε επίπεδο δήμων και την ενεργοποίηση εκατοντάδων στελεχών σε τομείς πολιτικής.

Στην πράξη, η ηγεσία της ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Μπορεί η πολιτική δυναμική που αποδίδει στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα να μετατραπεί σε μόνιμη κομματική παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα;

Ο Τσίπρας βγαίνει στον δρόμο

Σε αυτόν τον σχεδιασμό εντάσσεται και το πρόγραμμα περιοδειών του προέδρου της ΕΛΑΣ.

Από τα μέσα Οκτωβρίου προγραμματίζονται εννέα έως δέκα μεγάλες εξορμήσεις μέχρι τις γιορτές, με έμφαση στην περιφέρεια. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Το επιτελείο της ΕΛΑΣ θέλει οι επισκέψεις να μην περιοριστούν στη λογική μιας ομιλίας ή μιας κομματικής συγκέντρωσης. Ο σχεδιασμός προβλέπει επαφές με τοπικούς φορείς και πολίτες και ανάδειξη προβλημάτων κάθε περιοχής.

Έτσι, κάθε σταθμός μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως πολιτική παρέμβαση και ως οργανωτικό εργαλείο.

Η περιφέρεια αποκτά άλλωστε ιδιαίτερη θέση και στην πολιτική επιχειρηματολογία του νέου κόμματος. Στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως έναν από τους βασικούς στόχους τη μείωση της απόστασης μεταξύ Αθήνας και περιφέρειας.

Το δεύτερο επίπεδο του σχεδίου

Πίσω από τις περιοδείες βρίσκεται μια δεύτερη διαδικασία, λιγότερο θεαματική αλλά ενδεχομένως σημαντικότερη όπως η δημιουργία κομματικού μηχανισμού.

Η ενεργοποίηση των Συντονιστικών Επιτροπών, η συγκρότηση τοπικών δικτύων και η στελέχωση των θεματικών τομέων δείχνουν ότι η ΕΛΑΣ επιχειρεί να περάσει από την περίοδο της πολιτικής εκκίνησης σε μια περισσότερο μόνιμη οργανωτική δομή.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τα Χριστούγεννα αποκτά έτσι διπλή σημασία.

Από τη μία πλευρά θα δοκιμαστεί η δυνατότητα κινητοποίησης του νέου κόμματος στην περιφέρεια. Από την άλλη, θα αρχίσει να διαμορφώνεται στην πράξη ο χάρτης των στελεχών και των τοπικών οργανώσεων πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η ΕΛ.Α.Σ. όταν έρθει η ώρα της εκλογικής αναμέτρησης.

Η σχετική προετοιμασία δεν κρύβεται. Ο ίδιος ο Τσίπρας έχει δηλώσει ήδη από τα τέλη Αυγούστου ότι το κόμμα προετοιμάζεται όχι μόνο για την εκλογική μάχη αλλά και, κατά τη δική του διατύπωση, για τη διακυβέρνηση της «επόμενης μέρας».

Στο προσκήνιο η καθημερινότητα

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη στοιχείο στη νέα στρατηγική.

Η ΕΛΑΣ επιχειρεί να συνδέσει την οργανωτική της εξόρμηση με ζητήματα καθημερινότητας. Η ακρίβεια βρίσκεται ήδη ψηλά στην ατζέντα του κόμματος, ενώ τις τελευταίες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας έχει επανέλθει δημόσια στο συγκεκριμένο πεδίο.

Ταυτόχρονα, το κόμμα έχει ανοίξει μέτωπα γύρω από την εργασία, την κοινωνική πολιτική και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η στόχευση δείχνει προς ένα μοντέλο στο οποίο οι περιοδείες του προέδρου θα συνοδεύονται από θεματικές παρεμβάσεις και τοπικές προτάσεις, ώστε η οργανωτική ανάπτυξη να συνδεθεί με συγκεκριμένα προβλήματα των πολιτών.

Το πραγματικό τεστ αρχίζει τώρα

Η ίδρυση ενός κόμματος και η προβολή του στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι μόνο η πρώτη φάση. Η δημιουργία σταθερών δεσμών με κοινωνικές ομάδες και τοπικές κοινωνίες είναι διαφορετική και σαφώς πιο απαιτητική διαδικασία. Αυτό ακριβώς θα επιχειρήσει να δοκιμάσει η ΕΛ.Α.Σ. τους επόμενους τρεις μήνες. Οι περίπου δέκα περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα θα αποτελέσουν το εμφανές κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Πίσω τους, όμως, θα εξελίσσεται μια μεγαλύτερη οργανωτική επιχείρηση με προσπάθεια να αποκτήσει το νέο κόμμα δομές, ανθρώπους και παρουσία από τις μεγάλες πόλεις μέχρι την περιφέρεια.

Μέχρι τα Χριστούγεννα, επομένως, το ενδιαφέρον δεν θα βρίσκεται μόνο στο πού θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας.

Θα βρίσκεται κυρίως στο τι θα αφήνει πίσω του κάθε φορά που θα φεύγει από έναν σταθμό της περιοδείας του.