Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την έκρηξη στην Πλάκα: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων»

Στην τραγωδία που σημειώθηκε στην Πλάκα την Παρασκευή (25.09.2026), όταν 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη σε κτίριο, αναφέρθηκε σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο X, εκφράζοντας τη θλίψη της και στέλνοντας τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε ότι «η Πρεσβεία παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων». Υπενθυμίζεται ότι, από την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25.09.2026) έχασαν τη ζωή τους συνολικά έξι άτομα.

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Στο κτίριο ήταν μέσα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμενε στον 2ο όροφο και τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει το Airbnb του πρώτου ορόφου. Οι τουρίστες επρόκειτο να αποχωρήσουν από το κτίριο την ημέρα που σημειώθηκε η κατάρρευση από την ισχυρή έκρηξη. Μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από την Ελλάδα στις 15.30 της Παρασκευής.

Η ανάρτηση

I am deeply saddened to learn of the death of four American citizens in yesterday’s explosion in central Athens. My thoughts and prayers are with the families and the loved ones of those killed and injured in this horrific incident. Our hearts are with them during this difficult… pic.twitter.com/DffTSG1qEv — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 26, 2026

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών κατά τη χθεσινή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και των τραυματιών αυτού του φρικτού συμβάντος. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Εκφράζω την βαθύτατη εκτίμησή μου προς τους Έλληνες διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα στον τόπο του συμβάντος. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων».