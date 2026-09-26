Πολιτική

Κώστας Μπακογιάννης: Το μήνυμά του για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του πατέρα του Παύλου Μπακογιάννη – «Μου λείπεις»

Ανάρτηση για τα 37 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της 17Ν έκανε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων
Προτομή του Παύλου Μπακογιάννη
Προτομή του Παύλου Μπακογιάννη / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με ένα πολιτικό σχόλιο του Παύλου Μπακογιάννη ο γιος του Κώστας Μπακογιάννης αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Facebook σήμερα Σάββατο (26.9.26) στα 37 χρόνια από τη δολοφονία του πατέρα του από τη «17 Νοέμβρη»

«Τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να απευθύνουν προτάσεις ζωής και όχι προτάσεις εξουσίας. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ανανέωση, που συντονίζει τους κοινωνικούς ρυθμούς με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Σήμερα ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης και συνεχίζει:

«Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου, ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες σου».

Και βάζοντας προσωπικό τόνο στο μήνυμά του, γράφει, καταλήγοντας:

«Μου λείπεις. Λείπεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
158
102
101
99
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo