Κώστας Μπακογιάννης: Το μήνυμά του για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του πατέρα του Παύλου Μπακογιάννη – «Μου λείπεις»

Με ένα πολιτικό σχόλιο του Παύλου Μπακογιάννη ο γιος του Κώστας Μπακογιάννης αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Facebook σήμερα Σάββατο (26.9.26) στα 37 χρόνια από τη δολοφονία του πατέρα του από τη «17 Νοέμβρη»

«Τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να απευθύνουν προτάσεις ζωής και όχι προτάσεις εξουσίας. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ανανέωση, που συντονίζει τους κοινωνικούς ρυθμούς με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Σήμερα ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης και συνεχίζει:

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«Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου, ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες σου».

Και βάζοντας προσωπικό τόνο στο μήνυμά του, γράφει, καταλήγοντας:

«Μου λείπεις. Λείπεις».