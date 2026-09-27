Κωνσταντίνος Τασούλας στις εκδηλώσεις για την Άλωση της Τριπολιτσάς: Γιορτάζουμε και τιμούμε την ιστορική επέτειο

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις, που διοργανώνει ο δήμος Τρίπολης για τον εορτασμό της 205ης επετείου της Άλωσης – Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφανίου και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων και στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως, προέβη σε δήλωση υπογραμμίζοντας ότι «ο πρωτεργάτης της Άλωσης και Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς, πριν 205 χρόνια, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είχε πει πως ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος. Και ο Θεός, την υπογραφή του δεν την παίρνει πίσω».

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Πρόσθεσε, επίσης, ότι «έτσι και στην Απελευθέρωση και Άλωση της Τριπολιτσάς, ο Αρχιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έβαλε τη σφραγίδα του και πραγματοποιήθηκε μέσα στον πρώτο χρόνο της Επανάστασης, μία καθοριστική νίκη. Μία νίκη που επηρέασε, εδραίωσε, και εξέλιξε την Ελληνική Επανάσταση, ανδρώνοντας το φρόνημα και τον ψυχισμό των αγωνιζομένων επαναστατών».