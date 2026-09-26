Ντόρα Μπακογιάννη για Παύλο Μπακογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του – «Μας λείπεις το ίδιο»

Τριάντα επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Σάββατο (26.9.26) από την άγρια δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», με τη Ντόρα Μπακογιάννη να κάνει στα social media μια συγκινητική ανάρτηση για τον πρώην σύζυγό της που έφυγε άδικα από τη ζωή από τις σφαίρες των τρομοκρατών της «17 Νοέμβρη».

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανέβασε στη σελίδα της στο Facebook μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται ο Παύλος Μπακογιάννης με τα παιδιά τους, Αλεξία και Κώστα.

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Οι τρεις τους ποζάρουν χαμογελαστοί στο φακό ενώ ο αείμνηστος πολιτικός έχει στους ώμους του ένα αρνάκι. H φωτογραφία φαίνεται ότι είναι τραβηγμένη άνοιξη, πιθανότατα στο Καρπενήσι, στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

«37 χρόνια μετά μας λείπεις το ίδιο. Πόσο πολύτιμη θα ήταν σήμερα η παρουσία σου», γράφει στην ανάρτησή της η Ντόρα Μπακογιάννη.