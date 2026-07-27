Επίθεση της ΕΛΑΣ σε κυβέρνηση και Γεωργιάδη για τα F-35

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον αντιπρόεδρο της ΝΔ, Άδωνι Γεωργιάδη εξαπολύει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), με αφορμή τις δηλώσεις του για την πορεία του προγράμματος των αμερικανικών μαχητικών F-35 και τη θέση της Τουρκίας.

Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. χαρακτηρίζει «ψευδείς» τους ισχυρισμούς του κ. Άδωνι Γεωργιάδη ότι η Άγκυρα παρέμενε κανονικά στο πρόγραμμα των F-35 επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα και αποβλήθηκε επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντιπαραβάλλει, μάλιστα, την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου της 17ης Ιουλίου 2019, με την οποία επισημοποιήθηκε ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα λόγω της προμήθειας των ρωσικών S-400, καθώς και σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών του αμερικανικού Κογκρέσου από το 2018 και το 2019, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, είχαν ήδη διαμορφώσει το σχετικό πλαίσιο.

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Στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ακόμη ότι οι εξελίξεις εκείνης της περιόδου οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στις παρεμβάσεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι, σε συντονισμό με την τότε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, απορρίπτοντας την κυβερνητική επιχειρηματολογία περί επιτυχίας της σημερινής κυβέρνησης.

Παράλληλα, ασκεί κριτική και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές του State Department ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η πώληση F-35 στην Τουρκία και ότι αναζητείται σχετική φόρμουλα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Κατά την ΕΛ.Α.Σ., οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στη συνολική εικόνα, ενώ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι έχει δώσει «λευκή επιταγή» στην αμερικανική ηγεσία χωρίς αντίστοιχα ανταλλάγματα.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά στον αντιπρόεδρο της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι «ο Αδωνισμός και οι ακροδεξιές υστερίες δεν χωρούν όταν μιλάμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας», ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης γύρω από τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.