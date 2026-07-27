Ο Γιώργος Καραμέρος εντάχθηκε στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και το ανακοίνωσε από πλοίο

Την εγγραφή του ως μέλος στην ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος – όπως εξάλλου αναμενόταν – με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος εξάλλου πριν από λίγες εβδομάδες είχε παραιτηθεί από την βουλευτική του ιδιότητα και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Γιώργος Καραμέρος με γρήγορες κινήσεις τάχθηκε στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα του ΕΛΑΣ, όπως εξάλλου αναμένεται να κάνουν και πολλοί συνάδελφοί του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

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Ο πρώην βουλευτής επέλεξε έναν παράδοξο τρόπο για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, καθώς το έκανε ανεβαίνοντας στο καράβι πηγαίνοντας πιθανώς διακοπές.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν.

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Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί».