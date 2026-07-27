Πολιτική

Ο Γιώργος Καραμέρος εντάχθηκε στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και το ανακοίνωσε από πλοίο

Ο πρώην βουλευτής επέλεξε έναν παράδοξο τρόπο για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, καθώς το έκανε ανεβαίνοντας στο καράβι για να πάει διακοπές.
Ο Γιώργος Καραμέρος μέσα από το πλοίο
Ο Γιώργος Καραμέρος μέσα από το πλοίο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την εγγραφή του ως μέλος στην ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Γιώργος Καραμέρος – όπως εξάλλου αναμενόταν – με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος εξάλλου πριν από λίγες εβδομάδες είχε παραιτηθεί από την βουλευτική του ιδιότητα και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Γιώργος Καραμέρος με γρήγορες κινήσεις τάχθηκε στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα του ΕΛΑΣ, όπως εξάλλου αναμένεται να κάνουν και πολλοί συνάδελφοί του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρώην βουλευτής επέλεξε έναν παράδοξο τρόπο για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, καθώς το έκανε ανεβαίνοντας στο καράβι πηγαίνοντας πιθανώς διακοπές. 

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Σήμερα εγγράφομαι ως απλό μέλος στην ΕΛ.Α.Σ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία. Ταξιδεύουμε πολλοί. Όχι στην πρώτη θέση στο κατάστρωμα, όπως πάντα ήμασταν. 

 

Όχι για μια θέση αλλά για το ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα το κάνουμε μαζί».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
120
99
71
55
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το σχέδιο για ισχυρούς δήμους: Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης και το στοίχημα της αποκέντρωσης
Η ενίσχυση των δήμων αποτελεί προϋπόθεση για την αναζωογόνηση της περιφέρειας, τη στήριξη των μικρών και νησιωτικών κοινοτήτων και την αντιμετώπιση της απομάκρυνσης των πολιτών από τα κοινά
O Αλέξης Τσίπρας 9
Κώστας Τσουκαλάς: «Αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης»
Επιπλέον σημειώνει ότι «πριν δυο εβδομάδες ανακοίνωσε μειώσεις χωρίς να εξηγεί τη μέθοδο εφαρμογής – αποδείχτηκε τελικά ότι τα διυλιστήρια θα προσέφεραν εταιρική κοινωνική ευθύνη αδιευκρίνιστης αξίας και χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία»
Κώστας Τσουκαλάς, ΠΑΣΟΚ
Newsit logo
Newsit logo