Κυριάκος Μητσοτάκης: Η αδράνεια δεν είναι απάντηση στην ακριβή ενέργεια για τα νοικοκυριά

Μήνυμα ότι «δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας» έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, στις κοινές δηλώσεις του με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε από την Αυστρία ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Σε μια θεωρητικά ενιαία αγορά υπάρχουν αποκλίσεις. Έχουμε δουλειά να κάνουμε στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς».

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Τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει σχέδια να γίνει μια χώρα στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια».

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή άμυνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα και να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι θεωρητική αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική».

Ευχαριστώντας την Αυστρία για τη διαρκή στήριξη στις ελληνικές θέσεις στο μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «μαζί με την Αυστρία καταφέραμε η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων να είναι κοινή ευθύνη. Θυμάμαι τις δύσκολες ημέρες του Μαρτίου του 2020. Οι αυστριακές δυνάμεις ήταν από τις πρώτες που μας προστάτευσαν και απέδειξαν ότι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία».

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Κάνοντας αναφορά στη «σημαντική μείωση αφίξεων παράνομων μεταναστών», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών, είναι καιρός για πιο γενναία βήματα. Αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο στην ΕΕ να το γνωρίζουν πριν το ταξίδι, να τους στείλουμε μήνυμα ότι αν φτάσουν στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους και αυτό πρέπει να είναι ευρωπαϊκό μήνυμα».

Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι εξαρχής σύμφωνη με το να εξετάσει μέτρα όπως τα return hub», ενώ πρόσθεσε πως «αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσαι άσυλο στην Ευρώπη και έρχεσαι μόνο για οικονομικούς λόγους, η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να σε επιστρέψει στη χώρα που ξεκίνησες. Ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργήσουμε μόνιμες οδούς για ασφαλή νόμιμη μετανάστευση με διακρατικές συμφωνίες. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα σε μια ασφαλή φύλαξη των συνόρων και των επιστροφών και τους μόνιμους δρόμους νόμιμης μετανάστευσης είναι αναγκαία».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η Ελλάδα έχει επενδύσει 800 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή για τη στήριξη των νοικοκυριών. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης και είμαστε μια χώρα που με τη συνετή οικονομική πολιτική μπορεί να στηρίζει την κοινωνία με έκτακτα μέτρα. Ανακοινώσαμε συνέχιση της επιδότησης μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όμως σε κάθε περίπτωση εύχομαι να μη χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των πολιτών. Όλοι βρεθήκαμε με πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτό που εκτιμούσαμε γιατί υπήρξε αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι «δεν πρέπει να υπάρχουν τέλη για τα Στενά του Ορμούζ» και υπογράμμισε πως «είναι πάγια θέση μας η ελεύθερη ναυσιπλοΐα».