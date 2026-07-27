Το ΠΑΣΟΚ πατάει γκάζι για την 3η Σεπτέμβρη και τη ΔΕΘ

Τις πολιτικές γραμματείες τον Τομέων Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ συγκαλεί εντός της εβδομάδας – πιθανότατα την Πέμπτη – ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, σε μία ακόμα προσπάθεια να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο η εκδήλωση για τα 52α γενέθλια του κόμματος την 3η Σεπτέμβρη, όσο και η παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ λίγες μέρες αργότερα.

Πρόκειται για συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης των Τομέων Πολιτικής, οπότε και ζητήθηκαν αφενός προτάσεις για την πλέον τεκμηριωμένη αποδόμηση του κυβερνητικού έργου, όσο κυρίως αντιπροτάσεις προγραμματικού χαρακτήρα εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ρεαλιστικές και κοστολογημένες, που θα πρέπει να παρουσιαστούν στις δύο εκδηλώσεις – σταθμούς του κόμματος στον δρόμο προς τις εκλογές. Οι συμμετέχοντες τότε πήραν την οδηγία να επανέλθουν με τις προτάσεις τους ως το τέλος Ιουλίου, προκειμένου να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος εξειδίκευσης και προετοιμασίας μέσα στον Αύγουστο. Έτσι και θα γίνει.

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Στην Χαριλάου Τρικούπη εξάλλου, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία και στις δύο αυτές εκδηλώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από πολύ σκέψη, αποφασίστηκε η 3η Σεπτέμβρη να γιορταστεί στην Κρήτη. Ο αντίλογος, από ουκ ολίγα στελέχη ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος, ήταν ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργούνται «μεγάλα γεγονότα» στην Αθήνα, όπου τα ποσοστά του κόμματος χωλαίνουν, με την άποψη όμως ότι η εικόνα γιορτής από την «μήτρα της δημοκρατικής παράταξης» και μαζί ένα προπύργιο του ΠΑΣΟΚ, να επικρατεί στο τέλος, ως αυτή που θα δώσει στο κόμμα την ώθηση που χρειάζεται.

Είναι κοινός τόπος ότι στο ΠΑΣΟΚ επιδιώκουν ένα «δυνατό μπάσιμο» στο φθινόπωρο. Την επανάληψη της περσινής επιτυχίας, όταν τόσο η 3η Σεπτέμβρη στην Αθήνα τότε, όσο και η επιτυχημένη πρώτη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, οπότε παρουσίασε το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ το βράδυ του Σαββάτου και την κοστολόγησή του το μεσημέρι της Κυριακής, έδωσαν ώθηση στο κόμμα. Και αν τότε παρουσιάστηκε καρέ – καρέ η «μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης της ΝΔ, το ίδιο θα γίνει και φέτος, έστω και αν επιλεγεί τελικά διαφορετική ονομασία για την αποδόμηση των πεπραγμένων της κυβέρνησης την τελευταία επταετία. Κατόπιν θα παρουσιαστούν όλες οι προτάσεις εκείνες που θα επιλεγούν στο τέλος της εβδομάδας και θα έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας τον Αύγουστο, έστω και σε διαδικτυακές συνεδριάσεις, αν δε γίνεται αλλιώς λόγω της θερινής ραστώνης.

Στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να (από)δείξει ότι είναι εκείνο το κόμμα που έχει την ομάδα, την εμπειρία και την ικανότητα να υλοποιήσει το κυβερνητικό του σχέδιο, το οποίο εξάλλου, υποστηρίζουν ότι είναι και η μοναδική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας, απέναντι σε αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσο για τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, που το θέλουν να «παγιώνεται» σχεδόν στην τρίτη θέση, δεν τα υποτιμούν, ούτε τα ακυρώνουν. Επιλέγουν να τα μελετούν και βάζουν πλώρη για να τα αλλάξουν. Εκτιμούν εξάλλου ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που έχει περάσει στη δεύτερη θέση, έχει πιάσει το «ταβάνι» του, κάτι που εν πολλοίς θεωρούν ότι συμβαίνει και με την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία και αποτελεί τον βασικό πολιτικό τους αντίπαλο. Ο στόχος τους άλλωστε, παραμένει η πρωτιά και το επόμενο διάστημα, θα εντείνουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές τους, σε αυτή την κατεύθυνση.