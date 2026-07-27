Πολιτική

ΕΛΑΣ: Η απάντηση σε Μαρινάκη – Κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη, όχι των μη κρατικών πανεπιστημίων

Η Αμαλίας κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για διαστρέβλωση των θέσεών της και δηλώνει ότι θα θεσπίσει νέο πλαίσιο λειτουργίας με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια
ΕΛΑΣ, κόμμα Τσίπρα
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πέτρος Κατσάκος
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Απάντηση στις αιτιάσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη στάση της απέναντι στα μη κρατικά πανεπιστήμια δίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), κατηγορώντας τον Παύλο Μαρινάκη ότι διαστρεβλώνει τις θέσεις της και απορρίπτοντας τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί «δικαίωσης» της Νέας Δημοκρατίας.

Με ανακοίνωση του τομέα Παιδείας, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η θέση της παραμένει αμετάβλητη και ξεκαθαρίζει δεν θα προχωρούσε στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, ωστόσο αναγνωρίζει ότι, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, χιλιάδες φοιτητές έχουν ήδη επιλέξει να φοιτήσουν σε αυτά και οι οικογένειές τους έχουν επενδύσει οικονομικά στην επιλογή αυτή.

Όπως αναφέρει, η στάση της υπαγορεύεται από την ανάγκη προστασίας της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να καταργήσει τον νόμο 5094/2024, γνωστό ως «νόμο Πιερρακάκη», υποστηρίζοντας ότι το ισχύον πλαίσιο δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την ποιότητα και την ακαδημαϊκή αξιοπιστία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Στη θέση του, προτείνει νέο θεσμικό πλαίσιο, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για την αδειοδότηση, τη λειτουργία, το διδακτικό προσωπικό και τα προγράμματα σπουδών, καθώς και ουσιαστικό μηχανισμό ελέγχου.

Η Συμπαράταξη υποστηρίζει ακόμη ότι στόχος της είναι η διασφάλιση της ισονομίας και της ακαδημαϊκής εγκυρότητας, η αποτροπή της ανάπτυξης ενός συστήματος «πανεπιστημιακής παραπαιδείας» και η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου μέσω αυξημένης χρηματοδότησης, προσλήψεων μελών ΔΕΠ και αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο διοίκησης των ΑΕΙ.

Σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, η ΕΛΑΣ επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε αλλαγή του άρθρου 16 στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρότασης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος και απορρίπτοντας τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις της συνιστούν μεταβολή της στάσης της.

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