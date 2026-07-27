Υπεράκτια αιολικά: Το Ινστιτούτο Τσίπρα αμφισβητεί τη χωροθέτησή τους σε Θρακικό Πέλαγος και Πατραϊκό Κόλπο

Σοβαρές αιχμές κατά της κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων διατυπώνει η Ομάδα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών (ΙΝΑΤ), με αφορμή την πρόσφατη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4011/02.07.2026) που δεσμεύει ηλεκτρικό χώρο συνολικής ισχύος 2.350 MW για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων.

Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Τσίπρα υποστηρίζουν ότι, ενώ η απόφαση κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς την προώθηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, περιλαμβάνει χωροθετήσεις που, όπως αναφέρουν, βρίσκονται «σε ευθεία αντίθεση με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα» και εγείρουν ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, οικονομικής βιωσιμότητας και διαφάνειας.

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Θετική αποτίμηση για την Κρήτη

Η ομάδα αναγνωρίζει ως θετικό στοιχείο τη δέσμευση ισχύος 250 MW για την Κρήτη, σημειώνοντας ότι η περιοχή της Ανατολικής Κρήτης έχει ήδη αναδειχθεί από σχετικές επιστημονικές μελέτες ως ιδιαίτερα κατάλληλη για πλωτά υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Σύμφωνα με το ΙΝΑΤ, η περιοχή διαθέτει ισχυρό και σταθερό αιολικό δυναμικό, ενώ παρουσιάζει χαμηλό σταθμισμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE), που μπορεί να προσεγγίσει τα 60 ευρώ ανά MWh. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι θα μπορούσε να εξεταστεί και χωροθέτηση εντός της ελληνικής ΑΟΖ προς την πλευρά της Αιγύπτου, με ακόμη καλύτερες ανεμολογικές συνθήκες και χωρίς οπτική όχληση στις παράκτιες περιοχές.

Αντιδράσεις για το Θρακικό Πέλαγος

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίζεται η ομάδα για τη δέσμευση 600 MW στο Θρακικό Πέλαγος, όπου προβλέπεται η υλοποίηση των δύο πιλοτικών έργων υπεράκτιων αιολικών σε Έβρο και Σαμοθράκη.

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Οι συντάκτες της παρέμβασης υποστηρίζουν ότι τα συγκεκριμένα τεμάχια βρίσκονται εντός περιοχών Natura 2000 και χαρακτηρίζονται από μηδενική ή εξαιρετικά χαμηλή καταλληλότητα, σύμφωνα με τη δική τους επιστημονική αξιολόγηση. Επιπλέον, αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος των περιοχών εμφανίζει χαμηλές μέσες ταχύτητες ανέμου, γεγονός που μειώνει σημαντικά την ενεργειακή τους απόδοση.

Το ΙΝΑΤ επισημαίνει ακόμη ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εναλλακτικές θέσεις, εκτός προστατευόμενων περιοχών, με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμώμενο μεταξύ 80 και 100 ευρώ ανά MWh.

Στην ανακοίνωση διατυπώνεται επίσης η θέση ότι η επιλογή των συγκεκριμένων τεμαχίων δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικοοικονομικά δεδομένα, καθώς – όπως υποστηρίζεται – υπάρχουν σαφώς καταλληλότερες λύσεις.

Κριτική και για τον Πατραϊκό Κόλπο

Εξίσου αρνητική είναι η αξιολόγηση του ΙΝΑΤ για την πρόβλεψη ανάπτυξης υπεράκτιου αιολικού πάρκου στον Πατραϊκό Κόλπο.

Σύμφωνα με την ομάδα, η περιοχή διαθέτει χαμηλό αιολικό δυναμικό, σημαντικά βάθη που δυσχεραίνουν την εφαρμογή τεχνολογίας σταθερής έδρασης, έντονη ναυσιπλοΐα λόγω της εγγύτητας με το λιμάνι της Πάτρας και γειτνίαση με προστατευόμενα οικοσυστήματα, όπως η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η αρχική πρόβλεψη για έργο ισχύος 695 MW μειώθηκε τελικά στα 200 MW στην υπουργική απόφαση, εξέλιξη που το ΙΝΑΤ αποδίδει στους περιορισμούς του υφιστάμενου ηλεκτρικού δικτύου. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, οι βασικές τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δυσκολίες παραμένουν.

Ζητούν αναθεώρηση του σχεδιασμού

Η ομάδα εργασίας του ΙΝΑΤ υποστηρίζει ότι η επιλογή περιοχών με χαμηλή καταλληλότητα, όταν υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες εναλλακτικές, δημιουργεί ερωτήματα για τα κριτήρια με τα οποία λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις.

Για τον λόγο αυτό καλεί το υπουργείο να αναθεωρήσει άμεσα τις χωροθετήσεις στο Θρακικό Πέλαγος και τον Πατραϊκό Κόλπο, να δημοσιοποιήσει τους χάρτες καταλληλότητας και αποκλεισμού των υπεράκτιων περιοχών και να επανασχεδιάσει το πρόγραμμα στη βάση επιστημονικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Όπως αναφέρει στην κατακλείδα της παρέμβασής του, η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα βασιστεί στη διαφάνεια, στον δημόσιο έλεγχο και στην ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις που έχουν συνοδεύσει την ανάπτυξη χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων τα προηγούμενα χρόνια.