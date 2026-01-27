Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Όχι» στην άρση ασυλίας του Κουτσούμπα μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη

Κατά της άρσης ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, αποφάσισε και θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής, η Επιτροπή Δεοντολογίας για την υπόθεση της μήνυσης που είχε καταθέσει εναντίον του, για παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είχε αποστείλει υπόμνημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας για το αίτημα άρσης ασυλίας του, με το οποίο κατήγγειλε «πολιτικές σκοπιμότητες» χαρακτηρίζοντας «εντελώς αβάσιμη την κατηγορία». Επισημαίνει δε ότι «το ΚΚΕ τηρεί τη νομοθεσία για τα οικονομικά των κομμάτων και δηλώνει κανονικά τα έσοδα του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, και όλα ελέγχονται τόσο από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές όσο και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Βουλής».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά της άρσης ασυλίας του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, τάχθηκαν οι βουλευτές από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια, οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, της ΝΙΚΗΣ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Ναι» στην άρση ασυλίας του Δημήτρη Μάντζου

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε επίσης -κατά πλειοψηφία- να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, μετά από μήνυση του προέδρου του κόμματος «Σπαρτιάτες», Βασίλη Στίγκα, για συκοφαντική δυσφήμηση.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Μάντζος ζήτησε την άρση ασυλίας του, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.