«Βολές» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από Τούρκο αντιναύαρχο, εκ των «αρχιτεκτόνων» της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Ο Τούρκος αντιναύαρχος Γιαϊτσί που θεωρείται εκ των εμπνευστών της «Γαλάζιας Πατρίδας», με ανάρτηση του στο Twitter επιτίθεται κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την επίσκεψη στην Καππαδοκία και το πατριαρχικό συλλείτουργο που τελέστηκε στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στη Μαλακοπή.

Ο Τούρκος αντιναύαρχος, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, εμφανίζεται οργισμένος γιατί δόθηκε άδεια από τις τουρκικές αρχές.

«Ο σκοπός της τελετής στο Νεβσεχίρ δεν είναι θρησκευτικός αλλά οι ελληνικές φιλοδοξίες» γράφει, στην ανάρτησή του στο X.

Στην Καππαδοκία βρίσκεται ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητα τους.

Ευχαριστώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για αυτό το μοναδικό… pic.twitter.com/NdLs3Ostsm — Nikos Androulakis (@androulakisnick) May 17, 2026

«Εκείνοι που επιτρέπουν αυτές τις τελετές, πρέπει να σκεφτούν ξανά» τονίζει στην ανάρτησή του ο Τούρκος Αντιναύμαρχος.