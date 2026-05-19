Πολιτική

«Βολές» κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από Τούρκο αντιναύαρχο, εκ των «αρχιτεκτόνων» της «Γαλάζιας Πατρίδας»

«Στην Καππαδοκία βρίσκεται ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού» είχε αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε δική του ανάρτηση, μετά την επίσκεψή του στην περιοχή
Ο Τούρκος αντιναύαρχος Γιαϊτσί που θεωρείται εκ των εμπνευστών της «Γαλάζιας Πατρίδας», με ανάρτηση του στο Twitter επιτίθεται κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την επίσκεψη στην Καππαδοκία και το πατριαρχικό συλλείτουργο που τελέστηκε στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στη Μαλακοπή.

Ο Τούρκος αντιναύαρχος, αναφερόμενος στην επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, εμφανίζεται οργισμένος γιατί δόθηκε άδεια από τις τουρκικές αρχές.

«Ο σκοπός της τελετής στο Νεβσεχίρ δεν είναι θρησκευτικός αλλά οι ελληνικές φιλοδοξίες» γράφει, στην ανάρτησή του στο X. 

«Εκείνοι που επιτρέπουν αυτές τις τελετές, πρέπει να σκεφτούν ξανά» τονίζει στην ανάρτησή του ο Τούρκος Αντιναύμαρχος.

