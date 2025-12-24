Έρχεται πρωτοχρονιά με μπλόκα: Τα νέα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση και το «blame game» με τους αγρότες για το χάος στους δρόμους

Το «στοίχημα» της διάλυσης των μπλόκων τα Χριστούγεννα χάθηκε και όλες οι προσπάθειες τώρα της κυβέρνησης εστιάζονται στο να μη χαθεί και το «στοίχημα» για ελεύθερους δρόμους την πρωτοχρονιά.

Οι χθεσινές εικόνες με τα μποτιλιαρίσματα στους παρακαμπτήριους δρόμους, την κυκλοφορία ακόμη και σε χωματόδρομους, και την ατέλειωτη ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, με τους κινδύνους που συνεπάγεται η οδήγηση σε μη οργανωμένους δρόμους, μόνο Χριστούγεννα δεν θύμιζαν και έμοιαζαν εφιαλτικές. Κυβέρνηση, Ελληνική Αστυνομία και αγρότες συνέχισαν την Τρίτη το «blame game».

«Βlame game» και στη μέση οι πολίτες

Από τη μία, ο πρωθυπουργός να ξεκαθαρίζει πως η Τροχαία αποφασίζει πως θα κινούνται οι πολίτες με ασφάλεια και να επισημαίνει ότι οι παρακαμπτήριοι στους οποίους αναγκάζονται να οδηγήσουν κρύβουν κινδύνους και τους αγρότες.

Στην ίδια γραμμή και η ΕΛΑΣ, η οποία επιμένει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ασφάλειας των μετακινήσεων και δεν μπορεί να επιτρέπει τη διέλευση ΙΧ με την παρουσία τρακτέρ και άλλων σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών στα οδοστρώματα των εθνικών οδών που είναι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας.

Από την άλλη, οι αγρότες επισημαίνουν ότι έχουν αφήσει τουλάχιστον μία λωρίδα ανοιχτή και ότι σε συνεννόηση με την Τροχαία σε κάποια σημεία, για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, αφήνουν και δύο λωρίδες ανοιχτές, κάτι που είναι προϋπόθεση για την ΕΛΑΣ για να επιτρέψει υπό όρους την κυκλοφορία στις εθνικές οδούς.

«Προτεραιότητα η οδική ασφάλεια»

«Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν, κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, στην παρέμβαση του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Απηύθυνε δε, εκ νέου μήνυμα για διάλογο των αγροτών με την πολιτεία, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση δεν θα δεχτεί εκβιασμούς.

«Διάλογος χωρίς εκβιασμούς»

«Σε όσους, λοιπόν, προτιμούν ένα παράδοξο, να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν και να μιλούν την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, θα το ξαναπώ: αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει και ούτε από την άλλη μεριά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μιας κοινωνικής ομάδος εις βάρος των υπολοίπων.

Θα συζητάμε όπου χρειάζεται. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών μας είναι δικαιολογημένα και σπεύδουμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, να μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε. Αλλά, το πλαίσιο πια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

Ο «άσος»

Υπάρχουν περιθώρια για νέες παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης που να μην προσκρούουν στις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας αλλά και στους κανόνες των Βρυξελλών;

Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι θέλει να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί τους αγρότες, η κυβέρνηση εξετάζει μία παρέμβαση για την οποία εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια για υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει περαιτέρω μείωση στο αγροτικό ρεύμα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών αλλά και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ. Σήμερα η χρέωση είναι 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για όσους ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία. Οι αγρότες ζητούν να οριστεί στα 7 λεπτά και ενώ μέχρι τώρα πηγές της κυβέρνησης δήλωναν ότι η μείωση δεν μπορεί να είναι κάτω από 8 – 8.5 λεπτά την κιλοβατώρα.

Για τους υπόλοιπους αγρότες η χρέωση σήμερα είναι 9,8 λεπτά (ανά κιλοβατώρα) και 11 λεπτά για όσους έχουν οφειλές σε ρύθμιση.

Παρασκηνιακές επαφές

Στο παρασκήνιο είναι διαρκείς οι επαφές κυβερνητικών και κομματικών παραγόντων με αγρότες ανά την Ελλάδα, με στόχο να υπάρξει συνεννόηση το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, όμως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, άλλο είναι το κλίμα στις συζητήσεις μεταξύ τους και σε άλλο κλίμα οι δημόσιες δηλώσεις τους, ενώ, όπως παραδέχονται, αυτό που χαρακτηρίζει αυτά τα μπλόκα είναι ότι οι «σκληροπυρηνικοί» αγρότες δεν ανήκουν μόνο στο ΚΚΕ αλλά το μέτωπο είναι πολυκομματικό, και μεταξύ αυτών και «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές.