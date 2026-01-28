Εσωκομματικά πυρά και καταγγελίες για αλχημείες στο ΠΑΣΟΚ

Δε λέει να κοπάσει η εσωκομματική κρίση που έχει ξεσπάσει στο ΠΑΣΟΚ, ακριβώς τη στιγμή που η ενότητα και ο κοινός αγώνας φαίνεται να είναι μονόδρομος για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει βάλει ψηλά τον πήχη, στοχεύοντας στην πρωτιά στις εθνικές εκλογές.

Σαν να μην έφταναν οι… εκατέρωθεν μπηχτές για την στρατηγική και τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, αίφνης προκύπτει διαφωνία μεταξύ των κορυφαίων στελεχών και για τους… όρους του παιχνιδιού, με τους οποίους οδεύουν στο Συνέδριο του κόμματος. Μία πρώτη “μυρωδιά” είχαν πάρει όσοι βρέθηκαν στη θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ΚΟΕΣ την προηγούμενη Τρίτη, και άκουσαν τον Χάρη Δούκα να ζητά ένα συνέδριο «μακριά από λογικές σκοπιμοτήτων και οργανωτικού ελέγχου, με αυστηρή τήρηση του Καταστατικού όσον αφορά στο ποιοι συμμετέχουν στο Συνέδριο, με ανοιχτά μητρώα σε όσους θέλουν να γίνουν μέλη και να ψηφίσουν στην ανάδειξη Συνέδρων», ζητώντας παράλληλα «να μη γίνουν κόλπα με τους αλγόριθμους». Ήταν χαρακτηριστική η φράση του, μάλιστα, ότι «δεν μπορώ να διανοηθώ στην Αθήνα να εμφανιστούν λιγότεροι σύνεδροι από κάποιον νομό της Κρήτης». Μία φράση που λίγοι από τους μη μυημένους κατάλαβαν τότε.

Η… εξήγηση για τους υπόλοιπους δόθηκε στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας ΚΟΕΣ, όπου σειρά συμμετεχόντων έθεσαν θέμα …αλγορίθμου, αφήνοντας υπόνοιες περί προσπάθειας ελέγχου του Συνεδρίου από την πλευρά της ηγεσίας. Για του λόγου το αληθές, φαίνεται ότι στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη οργανώνουν το μέτρο του συνεδρίου, όχι απλά στη βάση του τι θα ψηφίσουν τα μέλη του κόμματος και όσοι φίλοι θελήσουν να γίνουν μέλη για να ψηφίσουν, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά του κόμματος σε κάθε περιοχή στις τελευταίες ευρωεκλογές. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με την… συγκρότηση μίας Επιτροπής στη Βουλή με βάση την κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων.

Τακτική, που, ως αναμενόταν, προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς όντως, είναι πιθανό να έχουμε περισσότερους συνέδρους από την Κρήτη, ιδιαίτερη πατρίδα του Νίκου Ανδρουλάκη και μία περιφέρεια όπου το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά πηγαίνει πολύ καλά, από ό,τι στην Αθήνα, ή σε άλλα αστικά κέντρα, όπου το ΠΑΣΟΚ χωλαίνει. Άλλο, που στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν καν λίστες μελών του κόμματος ανά δήμο, αφού στις τελευταίες εσωκομματικές κάλπες, τα μέλη του κόμματος είχαν τη δυνατότητα να ψηφίζουν σε όποιον δήμο ήθελαν.

Στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας ΚΟΕΣ μάλιστα, η όλη προσπάθεια επιχειρήθηκε να αποκτήσει και …ιδεολογικό περίβλημα, αφού ο Πέτρος Λάμπρου, επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να επιβραβευθούν τα μέλη του κόμματος που δούλεψαν και έφεραν αποτελέσματα στις ευρωεκλογές και να …τιμωρηθούν όσοι δεν δούλεψαν στα αστικά κέντρα, με τα γνωστά εκλογικά αποτελέσματα σε αυτά.

Η σχετική αναφορά και όχι μόνο, προκάλεσε και την “έκρηξη” της Τόνιας Αντωνίου, που αφού σημείωσε ότι όλα τα στελέχη και οι υποψήφιοι βουλευτές, έδωσαν σκληρή μάχη στα αστικά κέντρα, όπου όμως το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Οι «χαμηλές πτήσεις» του ΠΑΣΟΚ, πάντως, στα αστικά κέντρα δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολούν την Χαριλάου Τρικούπη. Αντίθετα, για το θέμα είχαν κοντραριστεί δημοσίως Νίκος Ανδρουλάκης και Παύλος Γερουλάνος λίγο μετά από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση, ενώ εσχάτως, είναι ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που έχει βγει μπροστά, επισκεπτόμενος τις τελευταίες εβδομάδες διάφορες περιοχές της Αττικής για να μιλήσει με τους πολίτες και στους πολίτες δια ζώσης, επιχειρώντας να αναθερμάνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ μαζί τους.