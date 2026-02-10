Πολιτική

Εσωκομματικοί τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και επιστολή στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Καμία ουσιαστική διόρθωση πορείας»

Τα στελέχη εγείρουν ζητήματα σχετικά με τη δημοκρατική λειτουργία και την τήρηση των καταστατικών διαδικασιών
Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας θέτουν με ανοιχτή επιστολή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ζητήματα σχετικά με τη δημοκρατική λειτουργία και την τήρηση των καταστατικών διαδικασιών, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης.

Όπως καταγγέλλεται στην επιστολή προς τοΝ πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο ορισμένος Συντονιστής της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου συγκάλεσε «Γραμματεία» χωρίς προηγούμενο ορισμό της Ολομέλειας από το κόμμα.

Σύμφωνα με την επιστολή, τα μέλη της συγκεκριμένης Γραμματείας δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως, ενώ εκλεγμένα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής έχουν αποκλειστεί από αυτήν.

«Ελπίζαμε ότι ενόψει του Συνεδρίου θα υπήρχε ουσιαστική διόρθωση πορείας. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη», αναφέρουν τα μέλη.

ΠΑΣΟΚ: Η επιστολή των στελεχών από την Αχαΐα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη

«Σύντροφε Πρόεδρε,

Χθες, ημέρα όπου το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, εδώ στην Αχαΐα, ο ορισμένος Συντονιστής της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, χωρίς καν να έχει οριστεί η Ολομέλεια της, συγκάλεσε «Γραμματεία» της οποίας τα μέλη δεν έχουν ανακοινωθεί πουθενά από το Κόμμα, και από την οποία έχουν αποκλειστεί τα μισά εκλεγμένα μέλη της Νομαρχιακής και μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να ορίζονται μέλη της Γραμματείας, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί καν η Ολομέλεια από το Κόμμα; Ποιος έδωσε το δικαίωμα αυτό στο Συντονιστή να παρακάμπτει τις διαδικασίες του Κόμματος;

Σε έναν Νομό, όπου η Νομαρχιακή Επιτροπή

  • έχει να συνεδριάσει πάνω από έναν χρόνο
  • ότι διακινείται στον Τύπο δεν αποτελεί συλλογική απόφαση του Οργάνου
  • κατά την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη δεν υπήρξε καμία συμμετοχή του οργάνου στη διαμόρφωση ούτε του πολιτικού, ούτε του οργανωτικού πλαισίου και, προφανώς, καμία μετεπεξεργασία τοποθετήσεων και προτάσεων
  • τα μέλη του Οργάνου ενημερώνονται από τα Μέσα Ενημέρωσης για δράσεις για τις οποίες ουδέποτε υπήρξε συλλογική απόφαση είναι προφανές ότι η διαρκής θεσμική εκτροπή και οι προσωπικές στρατηγικές καλά κρατούν, εις βάρος του Κόμματος. Είναι, εξίσου, προφανές ότι αυτοί που ομνύουν σε εσάς, είναι οι ίδιοι που υπονομεύουν εσάς αλλά και το Κόμμα.

Σύντροφε Πρόεδρε,

Επιλέξαμε έως σήμερα τη σιωπή και τη θεσμική αυτοσυγκράτηση για το καλό του Κόμματος, έχοντας παράλληλα φροντίσει, όπως γνωρίζετε, να ενημερώσουμε τόσο τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου όσο και εσάς προσωπικά για την κατάσταση αυτή.

Ελπίζαμε ότι ενόψει του Συνεδρίου θα υπήρχε ουσιαστική διόρθωση πορείας. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη.

Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που ανακοινώθηκε σήμερα, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο ανανέωσης, ενίσχυσης και επανασύνδεσης του Κινήματος με την κοινωνία. Δεν μπορεί, όμως, να ακυρώνεται στην πράξη από στρατηγικές που αναπαράγουν αποκλεισμούς, θεσμική εκτροπή και στοχευμένη πολιτική αδράνεια.

Για το καλό του Κινήματος απαιτείται πλέον σαφές τέλος στα τετελεσμένα και στη σιωπή που τα νομιμοποιεί. Η θεσμική αποκατάσταση της διαδικασίας, η ενεργοποίηση των συλλογικών οργάνων και η διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας αποτελούν προϋποθέσεις πολιτικής αξιοπιστίας.

Η ευθύνη, πλέον, είναι δική σας.

Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής

  • Βόγλη Έφη
  • Γιανναδάκης Θανάσης
  • Ζάκας Ηλίας
  • Μαρινόπουλος Παναγιώτης
  • Μητρογιάννη Γεωργία
  • Πετρόπουλος Κώστας
  • Παρασκευόπουλος Γιώργος

Τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

  • Γκατζόγιας Αριστείδης
  • Παπαλεξάτου Αντωνία»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
109
92
71
50
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Έλενα Καραγεωργοπούλου: Διαφώνησα στις πολιτικές προτεραιότητες και στον τρόπο κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κωνσταντοπούλου
Μετά την αποχώρησή της από την Πλεύση Ελευθερίας, η βουλευτής Ανατολικής Αττικής αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο μέλλον σε «μια αριστερή παράταξη»
Ελένη Καραγεωργοπούλου
ΥΠΕΞ για δηλώσεις Λαβρόφ: Δεν μπορούσαμε να μη στηρίξουμε την Ουκρανία, επιθυμούμε αποκατάσταση σχέσεων με Ρωσία
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «διάλυση» ενός ευρέος φάσματος διμερούς συνεργασίας, επιμένοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει να ακούει «επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις» και «αβάσιμες ρωσοφοβικές κατηγορίες» από την ελληνική πλευρά
Υπουργείο Εξωτερικών
Δαβάκης για υπόθεση κατασκοπείας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αφαίρεσης ιθαγένειας για τον σμήναρχο, συνεχίζεται η έρευνα
Στον νόμο για τον Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή επήλθε αυστηροποίηση των κυρώσεων που δύνανται να επιβληθούν σε όσους κοινοποιούν διαβαθμισμένες εθνικές και συμμαχικές πληροφορίες
Ο κατηγορούμενος σμήναρχος
Συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν: Οι 10 υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα
Στην ατζέντα αναμένεται να τεθούν ζητήματα διμερούς συνεργασίας αλλά και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και η Ουκρανία
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του 2022. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ 12
Newsit logo
Newsit logo