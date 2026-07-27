Κόντρα Φλωρίδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Την παρομοίασε με γιαπωνέζους στρατιώτες στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον κατηγόρησε ως νοσταλγό της Χούντας

Μετωπική σύγκρουση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Γιώργο Φλωρίδη αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (27.07.2026) στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Τα «αίματα άναψαν» όταν ο Γιώργος Φλωρίδης εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι απαξιώνουν τη διαδικασία, με αποτέλεσμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου να του απαντήσει.

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Αρχικά, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε για το ΠΑΣΟΚ πως κατέθεσε προτάσεις τις οποίες τελικά δεν πρόκειται να ψηφίσει, χαρακτηρίζοντας τη στάση του πρωτοφανή.

Στη συνέχεια, για τον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι δεν κατέθεσε καν πρόταση, υποστηρίζοντας πως «έπαψε να υπάρχει», ενώ απέδωσε τη σημερινή εικόνα της αντιπολίτευσης στη διάλυση των κομμάτων της.

Στο τέλος, η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου διόρθωσε από τα έδρανα τον υπουργό σε γραμματικό λάθος.

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Ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για «…Πλήρη αυτοαπαξίωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης»

«Πλήρης» πετάχτηκε για διόρθωση η πρόεδρος της Πλεύσης.

Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε χωρίς να αφήσει το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο. «Θυμίζετε τους Γιαπωνέζους στρατιώτες που νόμιζαν ότι ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει. Αυτό το δακρύβρεχτο έργο που παίζατε τόσο καιρό δεν κόβει εισιτήρια», είπε, προσθέτοντας πως όσοι την απαξιώνουν πολιτικά «δεν βρίσκονται μέσα στη Βουλή, αλλά έξω από αυτήν».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε έντονα, καταγγέλλοντας ότι «η δημοκρατία απειλείται» και χαρακτηρίζοντας τον υπουργό «χυδαίο πρόσωπο». «Νοσταλγός της Χούντας! Διορισμένος! Διορισμένος είναι. Ένα χυδαίο διορισμένο πρόσωπο. Ελέω Μητσοτάκη διορισμένος και όχι εκλεγμένος!», του φώναξε από τα έδρανα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανταπάντησε πως «θα κρατήσετε ως ανάμνηση τις άρσεις ασυλίας και τα επτά κακουργήματα που αντιμετωπίζετε», ενώ λίγο αργότερα, σχολιάζοντας τις συνεχείς παρεμβάσεις της, είπε με εμφανή ειρωνεία: «Έξω ζέστη έχει, εδώ δροσιά, παραξενεύομαι».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε να διακόπτει την ομιλία του, με τον Γιώργο Φλωρίδη να κλείνει τον σύντομο αυτόν διάλογο λέγοντας: «Σας είπα, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δικηγόρος είμαι».