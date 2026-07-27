Άδωνις Γεωργιάδης σε Παύλο Πολάκη: Καλά κάνεις και φοβάσαι, σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι εγώ κέρδισα εσύ έχασες

Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την καταγγελία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, ότι ο δικηγόρος του Σταμάτη Πουλή έλαβε κλειστή ανάθεση 71.920 ευρώ από τον ΕΟΔΥ.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Παύλο Πολάκη, επικαλούμενος δύο πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το ΚΕΕΛΠΝΟ. Το πρώτο αφορά κακουργηματική απιστία ύψους 6.500.000 ευρώ που αφορά γνωστή εταιρεία φύλαξης και το δεύτερο την κακουργηματική απιστία δικηγόρων, ύψους 200.000 ευρώ, η οποία όπως λέει, διαβιβάστηκε στην εισαγγελία για τα περαιτέρω…

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«Παύλο μου καλά και κάνεις και φοβάσαι και εγώ στη θέση σου, αν είχα κάνει όσα έκανες εσύ, υποδυόμενος και τον αδέκαστο θα φοβόμουν….κράτα το εξής, σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι, εγώ κέρδισα εσύ έχασες. Τώρα τα πορίσματα ολοκληρώθηκαν, θα ξεκινήσουν αναγκαστικά τα προβλεπόμενα εκ του νόμου για να ανακτήσει το Δημόσιο όσα έχασε από τις πράξεις σου. Και ο δικηγόρος του Δημοσίου θα είναι αυτός που σε έχει ήδη κερδίσει σε όλα και σε ξέρει και εσένα και όλους όσους τα στήνατε καλά», γράφει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Τολμάει και μιλάει ο Παύλος Πολάκης σε μένα για τους δικηγόρους του ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ; Είμαστε με τα καλά μας;

Αν δεν το ξέρεις Παύλο μου, για τη θητεία σου ως Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας έχει ήδη συνταχθεί πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για το τότε ΚΕΕΛΠΝΟ και την διοίκηση που είχες διορίσει, αναφορικά με κακουργηματική απιστία δικηγόρων, ύψους 200.000 € και διαβιβάστηκε στην εισαγγελία για τα περαιτέρω. Βέβαια τότε το ΚΕΕΛΠΝΟ πλήρωνε ως δικηγόρους του μέχρι και τους συνηγόρους των τρομοκρατών της 17 Νοέμβρη και των Πυρήνων της Φωτιάς….

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Εμείς προσλάβαμε πράγματι τον κ. Αθανασόπουλο, ο οποίος ως δικηγόρος σε κέρδισε σε όλα τα Δικαστήρια με τον Σταμάτη Πουλή και γνωρίζει εξαιρετικά καλά όλες σου τις παρανομίες στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Για αυτές τις παρανομίες, που αφορούν στην περίοδο που ήσουν Αναπληρωτής Υπουργός και για τις οποίες ήδη συντάχθηκαν πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως πχ για την κακουργηματική απιστία ύψους 6.500.000 € για τη γνωστή ευνοούμενη εταιρεία φύλαξης….τον προσλάβαμε….

Προφανώς θα προτιμούσες δικηγόρος του ΕΟΔΥ να ήταν ο κύριος Απατσίδης, ώστε να νιώθεις ασφαλής….

Παύλο μου καλά και κάνεις και φοβάσαι…..και εγώ στη θέση σου, αν είχα κάνει όσα έκανες εσύ, υποδυόμενος και τον αδέκαστο θα φοβόμουν….κράτα το εξής, σε όσα δικαστήρια βρεθήκαμε αντιμέτωποι, εγώ κέρδισα εσύ έχασες. Τώρα τα πορίσματα ολοκληρώθηκαν, θα ξεκινήσουν αναγκαστικά τα προβλεπόμενα εκ του νόμου για να ανακτήσει το Δημόσιο όσα έχασε από τις πράξεις σου. Και ο δικηγόρος του Δημοσίου θα είναι αυτός που σε έχει ήδη κερδίσει σε όλα και σε ξέρει και εσένα και όλους όσους τα στήνατε καλά. Θυμάμαι κάποτε κάτι «τικ τακ» που μου έγραφες….

Υγ. Το μόνον για το οποίο λυπούμαι είναι ότι θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να γίνουν όλα σωστά και όταν θα αρχίσουν τα δικαστήρια δεν θα είσαι και βουλευτής να σε βλέπω από κοντά…

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης καταγγέλλει πως ο προσωπικός δικηγόρος του Σταμάτη Πουλή, Αλέξης Αθανασόπουλος, έλαβε κλειστή ανάθεση 71.920 ευρώ από τον ΕΟΔΥ και ζητά «άμεση εισαγγελική, δημοσιονομική και πειθαρχική διερεύνηση», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Παρακράτος στον ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ επί Γεωργιάδη – Ευσταθίου!

Ο προσωπικός Δικηγόρος του ειδικού συμβούλου του Άδωνι Γεωργιάδη και υποψήφιου Βουλευτή με τη Ν.Δ., Σταμάτιου Πουλή, έλαβε κλειστή ανάθεση 71.920 ευρώ από τον ΕΟΔΥ – Ζητάμε άμεση εισαγγελική, δημοσιονομική και πειθαρχική διερεύνηση

Σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων προκαλεί η ανάθεση από τον ΕΟΔΥ υπηρεσιών ποινικού δικαίου, ύψους 71.920 ευρώ, στη δικηγορική εταιρεία «Αλέξιος Αθανασόπουλος και Συνεργάτες».

Ο κ. Αθανασόπουλος είναι ο προσωπικός δικηγόρος του Σ. Πουλή και της συζύγου του, Ανδρονίκης Θεοφιλάτου, στις ποινικές δίκες τους για υποθέσεις του πρ. ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο Σ.Πουλής είναι πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ και σημερινός ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο ΕΟΔΥ, ως καθολικός διάδοχος του ΚΕΕΛΠΝΟ, είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε ποινικές δίκες για κακουργηματική απιστία σε βάρος του Σ. Πουλή, της Α. Θεοφιλάτου και άλλων. Στη συνέχεια, μετά την επιστροφή του Άδωνι Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας, το Δ.Σ. του ΕΟΔΥ άλλαξε στάση επειδή δήθεν δεν κινδύνευαν οι αστικές αξιώσεις του και αποφάσισε να παραιτηθεί από την ήδη δηλωθείσα υποστήριξη της κατηγορίας. Για την αλλαγή αυτή έχει ήδη υποβληθεί από το 2024 μηνυτήρια αναφορά, η οποία εκκρεμεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σήμερα, ο ίδιος Οργανισμός αναθέτει στον προσωπικό δικηγόρο του κ. Πουλή τη νομική αξιολόγηση και ποινική διαχείριση δέκα (10) αδιευκρίνιστων πορισματικών εκθέσεων ελέγχου, αφού πρώτα σκανδαλωδώς αρχές Μαΐου 2026 καταγγέλθηκαν όλες οι συμβάσεις των έμμισθων δικηγόρων, ακόμη και εγκύου Δικηγόρου.

Η λεγόμενη «πρόσκληση ενδιαφέροντος» δεν ήταν ανοικτή. Απευθύνθηκε ονομαστικά σε μόλις τρεις (3), εκ των προτέρων επιλεγμένους, δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες, με προθεσμία οκτώ ( ημερολογιακών ημερών. Η επιλεγείσα προσφορά ήταν 58.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, μόλις 2.000 ευρώ χαμηλότερη από τον ανώτατο προϋπολογισμό.

Η απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ δεν αναφέρει:

• πόσες προσφορές υποβλήθηκαν και ποια ήταν τα ποσά τους,

• με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι τρεις προσκληθέντες,

• γιατί οι υποθέσεις δεν αναλήφθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία,

• αν δηλώθηκε η σχέση Αθανασόπουλου–Πουλή–Θεοφιλάτου,

• αν διενεργήθηκε ουσιαστικός έλεγχος σύγκρουσης συμφερόντων,

• αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρ. 10 του Ν. 4412/2016, για παράκαμψη της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Ευσταθίου, ο οποίος διορίστηκε στη θέση αυτή, ενώ ήταν κατηγορούμενος για κακουργηματική απιστία σε βάρος του Οργανισμού, κι ενώ η Διοίκηση παραιτήθηκε από την σε βάρος του αγωγή, τελώντας για ακόμη μία φορά απιστία και παράβαση καθήκοντος. Ο ίδιος ο κ. Ευσταθίου υπέγραψε την πρόσκληση, προεδρεύει του ΔΣ που ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση, θα συνεργάζεται άμεσα με τον ανάδοχο και θα πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο κ. Ευσταθίου (φωτο 1)εμφανίζεται βάσει επίσημης απόφασης ως Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων της Βουλής. Πρέπει να διευκρινιστεί αν εξακολουθεί να κατέχει τη θέση αυτή, αν λαμβάνει δεύτερη αμοιβή και αν η παράλληλη άσκηση καθηκόντων είναι συμβατή με τη θέση πλήρους απασχόλησης στον ΕΟΔΥ.

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα:

1. Γνώριζαν ο Διευθύνων Σύμβουλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης και το ΔΣ ότι η εταιρεία Αθανασόπουλου εκπροσωπεί τον Πουλή και τη Θεοφιλάτου;

2. Δήλωσε η εταιρεία αυτή τη σχέση πριν υποβάλει προσφορά και πριν αποκτήσει πρόσβαση σε πορίσματα και εμπιστευτικά στοιχεία;

3. Ποιος επέλεξε ειδικά τα τρία (3) προσκληθέντα δικηγορικά γραφεία μεταξύ χιλιάδων δικηγόρων;

4. Υπήρξε υπόδειξη ή παρέμβαση από το Υπουργείο Υγείας ή συνεργάτες του Υπουργού;

5. Γιατί πορίσματα που περιλαμβάνουν ενδείξεις αξιόποινων πράξεων δεν διαβιβάστηκαν απευθείας στην Εισαγγελία;

6. Γιατί καταγγέλθηκαν όλες οι συμβάσεις έμμισθων δικηγόρων, ακόμη και εγκύου Δικηγόρου, με κίνδυνο ζημίας του Οργανισμού από τις ασκηθείσες σε βάρος του αγωγές;

7. Συνδέεται η ανάθεση με την προηγούμενη απόφαση του ΕΟΔΥ να παραιτηθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας κατά Πουλή και Θεοφιλάτου;

Για τους λόγους αυτούς προχωρούμε:

• σε κοινοβουλευτική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης όλων των εγγράφων,

• σε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην ΕΑΔΗΣΥ και στις αρμόδιες δημοσιονομικές αρχές,

• σε αναφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για πειθαρχική αξιολόγηση της ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων και της διαδικασίας που

ακολουθήθηκε, αφού συνεκτιμηθεί και ότι ανώτατο στέλεχος του Δ.Σ.Α. είχε χορηγήσει παράνομη άδεια στον εν λόγω Δικηγόρο, για να παραστεί στην ποινική δίκη των εντολέων του, contra στο υφιστάμενο πλαίσιο αδειών, που προφανώς ισχύει μόνον για τους πληβείους Δικηγόρους.

• σε υποβολή των στοιχείων στην αρμόδια Εισαγγελία για τη διερεύνηση κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι απαιτούμε:

• άμεση αναστολή της σύμβασης και κάθε πληρωμής,

• δημοσιοποίηση του πλήρους πρακτικού αξιολόγησης, όλων των προσφορών, της σύμβασης και των δηλώσεων σύγκρουσης συμφερόντων,

• γνωστοποίηση του αντικειμένου των δέκα (10) πορισμάτων,

• δημοσιοποίηση των αποφάσεων με τις οποίες ο ΕΟΔΥ παραιτήθηκε από την υποστήριξη της κατηγορίας κατά Πουλή και Θεοφιλάτου.

• δημοσιοποίηση των αποφάσεων με τις οποίες ο ΕΟΔΥ παραιτήθηκε από την ήδη ασκηθείσα αγωγή κατά του Παναγιώτη Ευσταθίου, για κακουργηματική απιστία

Θα ακολουθήσει αναλυτικό Δελτίο Τύπου

Όλα τα έγγραφα στο φως. Καμία πληρωμή πριν από τον έλεγχο. Καμία συγκάλυψη. Άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας.

Παύλος Πολάκης

Βουλευτής Χανίων ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία​

Τομεαρχης Διαφάνειας