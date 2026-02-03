Εθνικό Απολυτήριο: Σε εφαρμογή από το 2027-2028, δεν καταργούνται οι Πανελλήνιες

Με στόχο να ψηφιστεί έως τον Δεκέμβριο του και να τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028 –δηλαδή για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στη Β’ Γυμνασίου– ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο.

Η πρώτη μεγάλη σύσκεψη για το Εθνικό Απολυτήριο, στην οποία τέθηκαν επί τάπητος οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (03.02.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν έως τώρα:

Δεν καταργούνται οι Πανελλήνιες.

Η εφαρμογή τοποθετείται στο σχολικό έτος 2027-2028 (μαθητές σημερινής Β’ Γυμνασίου).

Η επίδοση στο Λύκειο θα συνυπολογίζεται, με κλιμάκωση ανά τάξη, ως συντελεστής στο τελικό αποτέλεσμα των Πανελληνίων.

Η συζήτηση, σε αυτή τη φάση, κινείται στα εξής ποσοστά:

Α’ Λυκείου: 15%

Β’ Λυκείου: 35%

Γ’ Λυκείου: 50%

Τα ποσοστά, όπως και τα μαθήματα ανά τάξη που θα προσμετρώνται στον συντελεστή, θα οριστικοποιηθούν μέσα από τον εθνικό διάλογο.

Οι πέντε πυλώνες του Εθνικού Απολυτηρίου

Η πρόταση του υπουργείου Παιδείας για το Εθνικό Απολυτήριο και τον νέο τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες, που αφορούν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα:

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε έναν ισχυρό και κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σχολική ζωή, με το σχολείο να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης, πέρα από την εξεταστική διαδικασία.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με ενιαία, συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη στο έργο τους.

Υποδομές, σχολικές και ψηφιακές, που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

Διακυβέρνηση του συστήματος, με σαφείς ρόλους, λογοδοσία και θεσμική συνέχεια.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, η μεταρρύθμιση στοχεύει στη συνολική αναβάθμιση του Λυκείου και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, δίκαιου και λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήματος, που θα προσφέρει στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες για ουσιαστική μάθηση και προσωπική ανάπτυξη.