Εθνικό Απολυτήριο: Στα τέλη Νοεμβρίου το πόρισμα του εθνικού διαλόγου, δεν καταργούνται άμεσα οι Πανελλαδικές

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επεσήμανε ότι οι αλλαγές –εφόσον αποφασιστούν– θα εφαρμοστούν μετά το 2027/2028
Λύκειο, Πανελλαδικές
Στιγμιότυπο από ΕΠΑΛ της Αθήνας, κατά την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων (Φωτογραφία αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Περί τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται το πόρισμα του εθνικού διαλόγου για τις αλλαγές στο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (27.2.2026) στο ERTnews, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησης των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Όπως τόνισε, το ισχύον σύστημα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται κανονικά τα επόμενα χρόνια, ενώ προτεραιότητα του υπουργείου Παιδείας είναι «η ηρεμία των παιδιών», χωρίς αιφνιδιασμούς. Σύμφωνα με την Σοφία Ζαχαράκη, οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, αλλά και όσοι βρίσκονται στη Γ’ Γυμνασίου, θα εξεταστούν με το υπάρχον σύστημα, επισημαίνοντας ότι δεν καταργούνται άμεσα οι Πανελλαδικές. Οποιαδήποτε αλλαγή, εφόσον αποφασιστεί, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί πριν από το 2027 ή το 2028.

Ο διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, όπως είπε η υπουργός Παιδείας, θα διαρκέσει εννέα μήνες και θα ολοκληρωθεί με πόρισμα προς τα τέλη Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η ενίσχυση του ρόλου του Λυκείου και η διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου πλαισίου αξιολόγησης, με ενδεχόμενο συνυπολογισμό βαθμών από περισσότερες τάξεις. Παράλληλα, εξετάζεται η θέσπιση «ασφαλιστικών δικλείδων», ώστε να περιοριστούν ακραίες αποκλίσεις μεταξύ προφορικών και γραπτών βαθμολογιών.

 

Στο τραπέζι βρίσκονται, μεταξύ άλλων, προτάσεις για τη δημιουργία Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, τη συγκρότηση Εθνικού Σώματος Βαθμολογητών, την περαιτέρω ψηφιοποίηση των γραπτών και την αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων. Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε, πάντως, ότι το σημερινό σύστημα είναι αξιόπιστο και αδιάβλητο, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα προχωρήσει «με προσεκτικά βήματα».

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Αναφερόμενη στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, παραδέχθηκε ότι η διαδικασία έχει γραφειοκρατικά στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση, ωστόσο επισήμανε ότι έχει γίνει ήδη ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παρουσία συμβούλου στην τάξη και η ανατροφοδότηση προς τους εκπαιδευτικούς έχουν πλέον καθιερωθεί.

Μη κρατικά ΑΕΙ: Αναμένεται αίτηση από μεγάλο αμερικανικό πανεπιστήμιο

Στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι τέσσερα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια λειτουργούν ήδη από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ενώ αύριο (28.02.2026) ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων για ιδρύματα που θα λειτουργήσουν τα επόμενα χρόνια. Όπως είπε, μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί τρεις νέες αιτήσεις για λειτουργία από τον Σεπτέμβριο, καθώς και μία που αφορά το 2027–2028, ενώ πέντε πανεπιστήμια έχουν επανακαταθέσει αιτήσεις από πέρυσι. Παράλληλα, σημείωσε ότι το υπουργείο αναμένει αίτηση από «μεγάλο αμερικανικό πανεπιστήμιο» για την υλοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ελλάδα.

10.000 νέες κλίνες για φοιτητές

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις φοιτητικές εστίες, με στόχο τη δημιουργία 10.000 νέων κλινών στην επόμενη πενταετία μέσω ΣΔΙΤ. Έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται σε Κρήτη, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, ενώ 220 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο προβλέπεται να κατευθυνθούν στην ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων εστιών. Σχετικές παρεμβάσεις δρομολογούνται, μεταξύ άλλων, σε Χίο, Αθήνα και Πάτρα.

Ανακαινίστηκαν 431 σχολεία

Για τις σχολικές υποδομές, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι 431 σχολεία ανακαινίστηκαν και παραδόθηκαν τον Σεπτέμβριο, ενώ 240 ακόμη έχουν ενταχθεί στον επόμενο κύκλο παρεμβάσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της τετραετίας ανέρχεται σε 650 εκατ. ευρώ, ενώ προωθείται και η κατασκευή νέων σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ.

Ανοίγουν στις 2 Μαρτίου οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία και Α’ Δημοτικού

Η υπουργός Παιδείας, επίσης, υπενθύμισε ότι οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α’ Δημοτικού ξεκινούν στις 2 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα διαρκέσουν 20 ημέρες, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου 2026 για τα ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου 2026 για τα ΕΠΑΛ.

