Έτσι θα είναι το νέο Μητροπολιτικό πάρκο ΑΕΝΑΟΝ – Μητσοτάκης: Σήμερα μπαίνει τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών

«Σήμερα, βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών 10ετιων εξοφλώντας ένα χρέος της πολιτείας προς τους κατοίκους των όμορων δήμων και τους κατοίκους του λεκανοπεδίου», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης της μεγάλης ανάπλασης στον Φαληρικό Όρμο και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ένα έργο «το οποίο δυστυχώς όπως και άλλα κρύβει στο παρελθόν την δική του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας και αδιαφορίας. Στο τέλος όμως η κυβέρνηση και η περιφέρεια μπόρεσαν με πολύ κόπο και προσπάθεια να το θέσουν επιτέλους σε τροχιά οδηγώντας στην υπογραφή της σύμβασης».

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Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι 370 εκατομμυρίων ευρώ και πως με αυτά θα διαμορφωθεί ένα από τα πιο όμορφα και βιώσιμα πάρκα της Μεσογείου.

«Συνιστά», είπε, «το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά την ταλαιπωρημένη σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Η Αθήνα είχε γυρίσει την πλάτη στο μεγαλύτερο συγκριτικό της πλεονέκτημα. Αυτό αλλάζει και με τα έργα του Ελληνικού και την μεταβίβαση του ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ στην Περιφέρεια για ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ένας νέος χάρτης ξεδιπλώνεται για την Αττική με την ανάδειξη του Τατοΐου, το νέο ΟΑΚΑ που μετατρέπεται σε χώρο άθλησης αναψυχής και πρασίνου, τον Σχοινιά, την διπλή ανάπλαση Βοτανικού και Λεωφόρου Αλεξάνδρας και την ανάδειξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας».

«Οι πρωτοβουλίες», σημείωσε, «τονώνουν την ανάπτυξη αλλά αποτελούν και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Πίσω από κάθε μεγάλο έργο στόχος είναι η καλύτερη καθημερινότητα. Αυτό σημαίνει πολιτική για τους πολλούς. Να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες. Με συστηματική δουλειά και επιμονή τις δυσκολίες τις ξεπεράσαμε. Τα έργα υποδομής δεν σταματούν ούτε θα υπάρξει επενδυτικό κενό στη χώρα. Για εμάς η επόμενη 4ετια πρέπει να συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας είναι τα έργα που παραδίδουμε».

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Δείτε την απεικόνιση του έργου

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Νίκο Παπθανάση γιατί όπως είπε δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ίδιο θα συμβεί και με τα επόμενα κονδύλια.

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η σύμβαση, έχει εκτιμώμενη αξία περίπου 370 εκατ. ευρώ, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη δώσει το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της.

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι:

Συνολική έκταση: Περίπου 741 στρέμματα κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.

Πράσινος πνεύμονας: Κάλυψη του 75% της έκτασης με μεσογειακή φυσική βλάστηση, περιλαμβάνοντας 4.000 δέντρα και 185.000 θάμνους.

Βασικές αρχές σχεδιασμού: Υλοποίηση με βάση τις ευρωπαϊκές αρχές του New Bauhaus (Βιωσιμότητα, Αισθητική, Συμπερίληψη).

Κοινωνικός χαρακτήρας: Πλήρως ανοιχτός και δωρεάν προσβάσιμος δημόσιος χώρος για όλους τους πολίτες.

Σύνδεση με τη θάλασσα: Αποκατάσταση της φυσικής διεξόδου της πόλης προς το παραλιακό μέτωπο με πεζογέφυρες και προσβάσιμες διαδρομές.

Πολυθεματικές υποδομές: Χώροι για υπαίθριες εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες, παιδότοπους και περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Θεματικοί άξονες αναψυχής: Δημιουργία γραμμικών θαλάσσιων καναλιών που θα επαναφέρουν τη δυνατότητα κολύμβησης στην περιοχή.