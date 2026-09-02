Με «πανστρατιά» στο ΠΑΣΟΚ και «σκληρό ροκ» με τη ΝΔ, η μεγάλη γιορτή για την 3η Σεπτέμβρη

Εκδηλώσεις, περιοδείες, δείπνα, τηλεφωνήματα, κομβόι από αυτοκίνητα, σημαίες και κόρνες, βίντεο με τις μεγάλες στιγμές του ΠΑΣΟΚ και μαζί της χώρας, αφίσες και κινητοποίηση ακόμα και για το πώς θα δίνεται ο παλμός, αναφορές στο χθες και άλλες για το αύριο της πατρίδας, αμέτρητα σφιξίματα χεριών, κρητική συναυλία και πολλά συνθήματα. Αυτά είναι λίγα μόνο από τα συστατικά της επιτυχίας που ελπίζουν ότι θα έχει η αυριανή εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη στο ΠΑΣΟΚ.

Η 3η Σεπτέμβρη, εξάλλου, ημέρα ξεκινήματος αυτής της μακράς πορείας για το ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα, επιθυμούν να γίνει το νέο Ξεκίνημα για τη Νίκη και αυτό περίπου περιγράφουν με το σύνθημά τους «Ξεκίνημα Κίνημα Νίκης», στον δρόμο προς τις εθνικές κάλπες. Μέσα στη «λαοθάλασσα» για την οποία ετοιμάζονται πάντως στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι λίγοι όσοι θα προσπαθούν να εντοπίσουν τον εγγονό του ιδρυτή του κόμματος Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, μόνιμο κάτοικο Κρήτης τα τελευταία χρόνια, το όνομα του οποίου έχει πέσει στο τραπέζι, ακόμα και για συμμετοχή στα «πράσινα» ψηφοδέλτια, για πρώτη φορά από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

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Σε κάθε περίπτωση, στην ομιλία του στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα εξηγήσει γιατί αυτό το κόμμα που συνέδεσε το όνομά του με όλες τις μεγάλες στιγμές της Μεταπολίτευσης, δεν μπορεί παρά να έχει μέλλον στην χώρα και για την χώρα. Την ίδια ώρα, θα εξηγήσει γιατί δεν πρέπει οι πολίτες να επιτρέψουν με την ψήφο τους να υπάρξει νέα θητεία Μητσοτάκη, ενώ θα ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στην παρούσα κυβέρνηση κυρίως για την στάση της στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, και όχι μόνο.

Το «σκληρό ροκ» με την κυβέρνηση ξεκίνησε ήδη από χθες, όταν με αφορμή τη συζήτηση γύρω από την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον πρωθυπουργό προσωπικά, λέγοντας επί λέξει (ΟΡΕΝ) ότι «ο κ. Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο», προσθέτοντας ότι δεν έχει πλέον κανένα μέτρο. Παραθέτοντας μάλιστα την ερμηνεία του Γιώργου Γεραπετρίτη άλλοτε για το άρθρο εκλογής των Αντιπροέδρων της Βουλής, σύμφωνα με την οποία «οι διατάξεις περί κατανομής των θέσεων του προεδρείου συνιστούν έκφραση της υποχρέωσης ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής. Και ειδικότερα είναι έμφαση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων της μειοψηφίας», διερωτήθηκε ποιος τελικά, είναι κατά της ερμηνείας για σεβασμό της πλειοψηφίας προς τις επιλογές της μειοψηφίας και ποιος καταπατά το Σύνταγμα για άλλη μια φορά, εκείνος ή ο κ. Μητσοτάκης.

Όσο για τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει αυτούς που ήθελαν την Ελλάδα εκτός ευρώ, αναρωτήθηκε εκ νέου: «Όταν, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ψήφισαν για Πρόεδρο της Βουλής τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 2015, συμφωνούσαν με αυτά που έλεγε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο ΣΥΡΙΖΑ; Όταν ψήφισαν πριν από λίγα χρόνια τον κ. Βιλιάρδο, τον εκπρόσωπο του κ. Βελόπουλου, για αντιπρόεδρο της Βουλής, άνοιξαν παράρτημα πώλησης επιστολών του Ιησού στην Πειραιώς;», μία συζήτηση που αναμένεται να επανέλθει ακόμα πιο …δυναμικά σήμερα, στη σχετική ψηφοφορία στη Βουλή.