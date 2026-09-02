Πολιτική

Ιμπραήμ Καλίν: Το μυστικό ταξίδι του αρχηγού της τουρκικής ΜΙΤ στην Αθήνα – Συναντήθηκε με τον διοικητή της ΕΥΠ

Στην ατζέντα το ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων «μαφιόζων» από περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις που βρίσκονται και δρουν στην χώρα μας
Ιμπραήμ Καλίν
O Ιμπραήμ Καλίν / AP Photo/Emrah Gurel
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Μυστική επίσκεψη στην Αθήνα, κάτω από τα ραντάρ και χωρίς καμία δημοσιότητα πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο αρχηγός της ΜΙΤ της Τουρκίας, στενός συνεργάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και κύριος σύμβουλός του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Ιμπραήμ Καλίν.

Ο άνθρωπος «ειδικών αποστολών» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να είχε επαφές όχι μόνο με τον Έλληνα ομόλογό του, διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη αλλά και με άλλους παράγοντες στην Αθήνα, κάτω από άκρα μυστικότητα, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τα «Νέα». Αυτό που εξετάζεται είναι αν ο Ιμπραήμ Καλίν μετέφερε απλά «μηνύματα» του προέδρου της Τουρκίας προς την ελληνική πλευρά, με φόντο την κρίση που έχει ξεσπάσει για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, την αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ, «Ασπίδα του Αχιλλέα», αλλά και τη «Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας της Μέκκας», που υπεγράφη στις 7 Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη.

Από αυτά που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής φαίνεται πως ο Ιμπραήμ Καλίν και οι συνεργάτες του συζήτησαν το ζήτημα των 300 περίπου Τούρκων «μαφιόζων», από 15 περίπου εγκληματικές οργανώσεις, που υπολογίζεται ότι βρίσκονται τα τελευταία 4 χρόνια στη χώρα μας. Ταυτόχρονα συζητήθηκε και η δράση 5-7 Τούρκων διακινητών μεταναστών από τα τουρκικά παράλια, η οποία όμως φαίνεται έχει συγκρατηθεί τους τελευταίους μήνες.

Αναφέρθηκαν ακόμα σε ζητήματα που δεν απασχολούν βεβαίως μόνο τις μυστικές υπηρεσίες Ελλάδας και Τουρκίας αλλά και τις αστυνομικές Αρχές και υπάρχει συγκροτημένος δίαυλος επαφών και ανταλλαγής επισκέψεων αξιωματικών από τις δύο χώρες.

Ακόμη στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα δράσης δικτύων τρομοκρατίας αλλά και κατασκοπείας ύστερα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ποιος είναι ο «άνθρωπος του Ταγίπ Ερντογάν»

Ο σημερινός διοικητής της τουρκικής MIT (Milli istihbarat Teskilati) με 10.000 υπολογιζόμενο προσωπικό, ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση τον Ιούνιο του 2023, διαδεχόμενος τον Χακάν Φιντάν, ο οποίος έγινε υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Ακαδημαϊκός και συγγραφέας με ειδίκευση στην ισλαμική φιλοσοφία, τη θρησκεία, την Ιστορία και τις διεθνείς σχέσεις, με σπουδές σε ΗΠΑ, Τουρκία και Μαλαισία, ο 55χρονος Καλίν έγινε το 2009 κύριος σύμβουλος του Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Το 2012 διετέλεσε υφυπουργός αρμόδιος για Εξωτερικές Σχέσεις και Δημόσια Διπλωματία, ενώ το 2015 χρησιμοποιήθηκε ως ειδικός απεσταλμένος του Ερντογάν για την επίλυση της κρίσης Τουρκίας – Ρωσίας μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους.

Το 2017 συμμετείχε στις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης μεταξύ Κατάρ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Τα ερωτήματα για την ατζέντα των συνομιλιών του στην Ελλάδα διευρύνονται από τη συνολική εξέταση του ρόλου και των παρεμβάσεών του ως «ανθρώπου του Ερντογάν» σε κρίσιμα ζητήματα για την τουρκική κυβέρνηση. Τον Σεπτέμβριο του 2024 επισκέφθηκε την Τρίπολη της Λιβύης και συναντήθηκε με τον Λίβυο πρωθυπουργό, μεταφέροντας τη θέση της Άγκυρας για επίλυση της λιβυκής κρίσης.

Την περίοδο 2024-2025 είχε συναντηθεί με μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στο πλαίσιο τουρκικών προσπαθειών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Το Reuters είχε αποκαλύψει ότι ο διευθυντής της CIA William Burns επικοινώνησε απευθείας με τον Καλίν κατά την κρίση Ιράν – Ισραήλ το 2024, ζητώντας του να βοηθήσει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Το 2020, κατά την κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο, συμμετείχε δημόσια στη διαμόρφωση της τουρκικής θέσης για Ελλάδα, Κύπρο και θαλάσσιες ζώνες. Επίσης στις αρχές του 2021 χαρακτήρισε τον νέο κύκλο επαφών, τότε Ελλάδας – Τουρκίας, «σημαντικό βήμα για τις σχέσεις των δύο χωρών και για την ισορροπία στο Αιγαίο».

Ωστόσο, σε παλιότερες δηλώσεις του ο Καλίν ήταν υποστηρικτής των σκληρών θέσεων του προέδρου Ερντογάν για την Κύπρο, την Ανατολική Μεσόγειο και το δικαίωμα της Τουρκίας να δρα στην περιοχή.

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