Φάμελλος από τη ΔΕΘ: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ η ανάδειξη μια προοδευτικής κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιχείρησε να ενισχύσει την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων
Σωκράτης Φάμελλος
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος - Συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ)

Την ανάγκη για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής κυβέρνησης το συντομότερο δυνατόν, έθεσε ως προτεραιότητα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Φάμελλος στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ανέφερε ότι «ο στόχος είναι η αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής» και τόνισε πως η κοινωνία χρειάζεται «ανάσα», προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταφέρθηκε ανοιχτά εναντίον του πρωθυπουρογύ, λέγοντας ότι «με τον κ. Μητσοτάκη δεν πάει άλλο, είναι απονομιμοποιημένος και πρέπει να παραιτηθεί».

Ο κ. Φάμελλος επιχείρησε να ενισχύσει την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι «δεν ανοίγουμε συζήτηση για κατακερματισμό, αλλά για συσπείρωση και προσθέσεις», διευκρινίζοντας ότι η ενότητα αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Σε ερώτηση σχετικά με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος επεσήμανε ότι «ο κ. Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα και πολύτιμος συμπαραστάτης στην προσπάθεια για την Προοδευτική Ελλάδα».

«Έχουμε συμφωνήσει σε μια ενιαία προσπάθεια απάντησης και το έχουμε συμφωνήσει και με τον κ. Τσίπρα», ενώ σχετικά με την απουσία του πρώην πρωθυπουργού είπε ότι «βρίσκεται στο Παρίσι, στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η πολιτική αυτή κατεύθυνση θα συμβάλει στην αναγέννηση της Ελλάδας, με την προσδοκία πως η προοδευτική πλειοψηφία θα αναδειχθεί σύντομα.

«Ο στόχος είναι η αλλαγή κυβέρνησης και πολιτικής και η ανάδειξη μια προοδευτικής κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό», είπε ο κ. Φάμελλος.

