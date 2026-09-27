«Γαλάζια ανάπτυξη τύπου Βιολάντα»: Σφοδρή επίθεση Τεμπονέρα στην κυβέρνηση για τις καταγγελίες εργαζομένων

Στο πολιτικό προσκήνιο επαναφέρει την υπόθεση της «Βιολάντα» ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ., Διονύσης Τεμπονέρας, με αφορμή τις καταγγελίες περί απολύσεων εργαζομένων που είχαν αναφερθεί σε έντονη οσμή υγραερίου πριν από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων.

Με σκληρή δήλωσή του, ο Διονύσης Τεμπονέρα, εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και ζητά ουσιαστικά αυστηρότερη κρατική εποπτεία για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Οκτώ μήνες μετά την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου 2026, κατά την οποία πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, νέες καταγγελίες γύρω από την υπόθεση προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εργαζόμενοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου πριν από την έκρηξη και είχαν καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές φέρονται να έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις εργασίας τους. Γίνεται ειδικότερα λόγος για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις απολύσεων, ενώ συγγενείς θυμάτων καταγγέλλουν κλίμα πιέσεων και εκφοβισμού σε βάρος εργαζομένων που ενδέχεται να διαθέτουν στοιχεία χρήσιμα για τη δικαστική διερεύνηση.

Τεμπονέρας: «Αυτή είναι η ευημερία της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

Παρεμβαίνοντας στην υπόθεση, ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. Διονύσης Τεμπονέρας συνδέει τις νέες καταγγελίες με τη συνολικότερη κυβερνητική πολιτική στην αγορά εργασίας και ασκεί σφοδρή κριτική στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

«Έτσι βιώνουν οι εργαζόμενοι της χώρας τις συγκλονιστικές στιγμές ευημερίας που διαπιστώνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Ο κ. Τεμπονέρας υποστηρίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της εργασιακής ασφάλειας υποχωρεί απέναντι στην επιδίωξη του κέρδους και καταγγέλλει ότι, όταν τίθεται ζήτημα ευθυνών, εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απολύσεις, πιέσεις και εκφοβισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο στρέφει τα πυρά του και κατά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι παρακολουθεί χωρίς την απαιτούμενη αντίδραση τις εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση.

Οι καταθέσεις για την οσμή πριν από την έκρηξη

Το ζήτημα των αναφορών εργαζομένων για έντονη οσμή είχε απασχολήσει τη διερεύνηση της τραγωδίας ήδη από τις πρώτες εβδομάδες μετά την έκρηξη. Περισσότεροι από 25 εργαζόμενοι είχαν καταθέσει στις Αρχές ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά στο εργοστάσιο πριν από το δυστύχημα.

Η έρευνα των Αρχών έχει επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στη διαρροή προπανίου και στις συνθήκες ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Στο μεταξύ, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο οποίος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος τον Φεβρουάριο, αποφυλακίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου με περιοριστικούς όρους, ενώ η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται.

«Ή με τα υπερκέρδη τους ή με τις ζωές μας»

Η παρέμβαση Τεμπονέρα επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τη συγκεκριμένη υπόθεση στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο της προστασίας των εργαζομένων και των ελέγχων στους χώρους εργασίας.

Όπως υποστηρίζει, απέναντι σε φαινόμενα πίεσης και εκφοβισμού η απάντηση πρέπει να είναι «η αλληλεγγύη και η συλλογική δύναμη των εργαζομένων», ενώ ζητά μια Πολιτεία που θα ενισχύσει τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, θα θεσπίζει σαφείς κανόνες και θα ελέγχει αυστηρά την εφαρμογή τους.

Ο ίδιος καταλήγει θέτοντας το πολιτικό δίλημμα με το οποίο πλαισιώνει την παρέμβασή του: «Ή με τα υπερκέρδη τους ή με τις ζωές μας».