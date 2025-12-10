«Γαλάζιο αντάρτικο» για τις πληρωμές των αγροτών: «Επιχείρηση» κατευνασμού βουλευτών από Τσιάρα

Στην αυστηρή στάση της Δικαιοσύνης απέναντι στις κινητοποιήσεις «ποντάρει» η κυβέρνηση για να μπει «φρένο» σε ακραίες ενέργειες από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Την ίδια ώρα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας βουλευτές είναι ανήσυχοι για την διαδικασία των πληρωμών, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, να τους καλεί σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της Ν.Δ. για να τους ενημερώσει συνολικά για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να ολοκληρωθεί η καταβολή των ενισχύσεων προς τους αγρότες έως τις 31 Δεκεμβρίου αλλά και για τα… εμπόδια.

Η εντολή στους εισαγγελείς…

Υπό τον κίνδυνο οι κινητοποιήσεις να πάρουν εκρηκτικό χαρακτήρα, οι κατά τόπους εισαγγελείς έλαβαν χθες (09.10.2025) αυστηρή επιστολή από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, στην οποία περιγράφει το φαινόμενο διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους από αγρότες, τονίζοντας ότι είναι αυτονόητο καθήκον τους να παρέμβουν.

Η παρέμβαση της Δικαιοσύνης έρχεται μετά την επεισοδιακή

Η κατάληψη των αεροδρομίων σε Χανιά και Ηράκλειο από αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και τις απειλές τους για καταλήψεις σε λιμάνια της χώρας, με τον κ. Τζαβέλλα να υπογραμμίζει ότι είναι εγκλήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως και να τονίζει ότι συνιστά έγκλημα και η παρεμπόδιση-διατάραξη σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με πρόθεση, της λειτουργίας κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων και ιδίως πλοίου, αεροπλάνου και λεωφορείου.

Πού «ποντάρει» η κυβέρνηση…

Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η εξέλιξη αυτή θα λειτουργήσει κατασταλτικά και οι κινητοποιήσεις δεν θα πάρουν πιο ακραίο χαρακτήρα.

Κυρίως όμως, συνεχίζει να «ποντάρει» στον διάλογο με τους αγρότες. Τους καλεί εκ νέου να συγκροτήσουν ομάδα εκπροσώπησης σε πανελλαδικό επίπεδο και να προσέλθουν με ενιαία αιτήματα.

Ωστόσο, στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη… Η βάση για να υπάρξει διάλογος είναι να έχουν προχωρήσει οι πληρωμές, και οι αγρότες, πέρα από τα τοπικά αιτήματα, να συμφωνήσουν σε βασικά αιτήματα προς την κυβέρνηση, τα οποία θα λαμβάνουν υπ’ όψιν και τους περιορισμούς των Βρυξελλών και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το καλύτερο σενάριο είναι το «εύφορο έδαφος» για διάλογο να διαμορφωθεί περίπου μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, όταν, όπως σχεδιάζεται, και θα έχει καταβληθεί περίπου το 50% των ενισχύσεων από το 1,2 δις ευρώ που απομένει να πληρωθούν ως τις 31 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι οι όποιες ακραίες κινητοποιήσεις – όπως ο βανδαλισμός περιπολικού στην Κρήτη ή το κλείσιμο παρακαμπτήριων κλπ – θα δημιουργήσει κοινωνική αποστροφή, και οι αγρότες που σήμερα έχουν την κοινή γνώμη με το μέρος τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δυσαρέσκεια των πολιτών.

«Υπάρχουν όρια»

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία έχει όρια διεμήνυσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με αφορμή τα επεισόδια στην Κρήτη… «Δε νομίζω ότι σε μία ευνομούμενη πολιτεία μπορεί να δέχεται κανείς όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν. Το δικαίωμα σε μία διαμαρτυρία φτάνει μέχρι μια δημοκρατική γραμμή, να μην πλήττει τα δικαιώματα άλλων. Κάπου εκεί χάνεται το δίκιο» δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας (Open).

«Γαλάζιο αντάρτικο»

Την ίδια ώρα, εκνευρισμό προκάλεσε στο κυβερνητικό επιτελείο, η ανακοίνωση έξι «γαλάζιων» βουλευτών στην οποία μιλούσαν για «αυθαίρετο» και «καταχρηστικό αποκλεισμό» δικαιούχων από τις πληρωμές που έγιναν, από το βράδυ της Δευτέρας, από το «Μέτρο 23», που αφορούν σε αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές.

«Παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024. Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του «Μέτρου 23», με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων, να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178,5 εκ. ευρώ του «Μέτρου 23» να μοιράζονται τελικά 157,5 ευρώ» σημείωναν οι: Φωτεινή Αραμπατζή (βουλευτής Σερρών), Θεόδωρος Καράογλου (Β’ Θεσσαλονίκης), Νίκος Παναγιωτόπουλος (Καβάλας), Δημήτρης Κυριαζίδης (Δράμας), Γιάννης Πασχαλίδης (Καβάλας) και Γιώργος Ιωάννης (Χαλκιδικής).

Ενόχληση Τσιάρα

Πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκρυβαν την ενόχληση τους για την πρωτοβουλία των «6», που όπως έλεγαν, εκδηλώθηκε χωρίς νωρίτερα να έρθουν καν σε επαφή με το υπουργείο για να ενημερωθούν για «τα πραγματικά δεδομένα».

Όπως διευκρίνιζαν, ο λόγος που έμειναν εκτός πληρωμών 9.000 σε σύνολο 131.000 δικαιούχων, είναι ότι βρίσκονται για αυτούς σε εξέλιξη διασταυρωτικοί έλεγχοι, και ότι οι ενισχύσεις θα καταβληθούν όταν ολοκληρωθούν.

Η απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Για τις δηλώσεις που δεσμεύθηκαν, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι παραγωγοί θα πληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου» διευκρίνιζε λίγο αργότερα με επίσημη ανακοίνωση του και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα αγροτεμάχια των δικαιούχων του Μέτρου 23 πραγματοποιήθηκε με βάση το Ε9 των ιδιοκτητών προκειμένου να γίνει σύγκριση της έκτασης των δηλωθεισών εκτάσεων στο Ε9 των ιδιοκτητών με αυτές που δηλώθηκαν στην αίτηση ΟΣΔΕ 2024. Με βάση την διασταύρωση αυτή δεσμεύθηκαν οι δηλώσεις δικαιούχων – ιδιοκτητών ή ενοικιαστών – εφόσον υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στη δηλωθείσας έκτασης του ιδιοκτήτη στο Ε9 και της καταχωρηθείσας έκτασης στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ (…). Οι έλεγχοι σε σχέση με τα ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ των ακινήτων δεν πρέπει να συγχέονται με το εν λόγω ζήτημα» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνεδρίαση της «γαλάζιας»Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η αντίδραση των έξι βουλευτών αποτυπώνει εν πολλοίς και την πίεση που δέχονται οι «γαλάζιοι» βουλευτές που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που είναι και το εκλογικό τους κοινό.

Η επαναπροσέγγιση τους είναι ένα δύσκολο «στοίχημα» για το κυβερνών κόμμα και ο «δρόμος» αυτός περνά, κατά βάση, μέσα από την άρση των αδικιών που υπέστησαν οι πραγματικοί αγρότες, με καθυστερήσεις πληρωμών, λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στους «γαλάζιους» βουλευτές θα απευθυνθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. που συγκαλεί την Παρασκευή, λίγο πριν από την έναρξη της συζήτησης του Προϋπολογισμού του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής.