Γεραπετρίτης: «Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή»

«Θα θέσω υπόψιν των Ευρωπαίων συναδέλφων το ζήτημα της επίθεσης σε βάρος ελληνικού πλοίου στα διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη καταδίκη και λογοδοσία» λέει ο Έλληνας ΥΠΕΞ
Γιώργος Γεραπετρίτης
Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

«Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες, οι οποίες πλήττονται, τις χώρες του Κόλπου, και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο» τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Δήλωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή καθώς και στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία συμμετέχουν 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η ελληνική φρεγάτα «ΨΑΡΑ».

«Συνέρχεται σήμερα (16.03.2026) το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα τάχθηκε επί της αρχής υπέρ της καθολικής εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων των αμάχων και βεβαίως της επιστροφής στη διπλωματία αντί του πολέμου.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ήδη, στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση ASPIDES, στην οποία συμμετέχουν δύο μόνο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες, οι οποίες πλήττονται, τις χώρες του Κόλπου, και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο. Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο.

Ιδιαίτερα σε σχέση με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, θα ήθελα να επισημάνω το πόσο κρίσιμο είναι όχι μόνο για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, να παραμείνουν ελεύθερες οι θάλασσες. Θα θέσω υπόψιν των Ευρωπαίων συναδέλφων το ζήτημα της επίθεσης σε βάρος ελληνικού πλοίου στα διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι προφανές ότι για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη καταδίκη και λογοδοσία.

Είναι αυτονόητο ότι στις στιγμές αυτές, που είναι εξαιρετικά κρίσιμες και οι συνέπειες μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές, όχι μόνο γεωπολιτικά, αλλά και οικονομικά και περιβαλλοντικά για τη Μεσόγειο, η Ευρώπη θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει ηγετικό ρόλο» ανέφερε ο ΥΠΕΞ.

