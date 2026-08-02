Πολιτική

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα περί δείπνου για «συγκυβέρνηση παραγραφής» – «Εξόφθαλμα ψεύδη και συκοφαντίες»

Για ψευδές δημοσίευμα κάνουν λόγο ο υπουργός Εξωτερικών και η υπεύθυνη του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έστειλε εξώδικο σε σάιτ για το ίδιο δημοσίευμα
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκη
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης / Eurokinissi
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Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος της «Εστίας» σήμερα Κυριακή (2.8.26) προχώρησαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και η υπεύθυνη του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, περί δείπνου που φέρονται να είχαν, σύμφωνα με την εφημερίδα. Παράλληλα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, κατέθεσε εξώδικο εναντίον σάιτ για το ίδιο δημοσίευμα.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας, το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο σπίτι γνωστού επιχειρηματία με τη συμμετοχή του Γιώργου Γεραπετρίτη, της Άννας Διαμαντοπούλου και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη και στο επίκεντρο τέθηκαν σενάρια αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη το βράδυ της εκλογικής αναμέτρησης και μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Τόσο ο Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτηρίζουν το δημοσίευμα ψευδές ενώ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με ανάρτησή του στο Facebook έκανε γνωστό ότι απέστειλε εξώδικο στην ιστοσελίδα radar.gr για ίδιο δημοσίευμα.

Γεραπετρίτης: «Απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας»

Στο φύλλο της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η εφημερίδα «Εστία» αναφέρεται σε δήθεν δείπνο, το οποίο είχα στην οικία «επιχειρηματία» με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Συνοδεύεται δε, από μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που εμφανίζει τους τρεις μας ως συνδαιτυμόνες, παραθέτοντας μάλιστα αναλυτικές λεπτομέρειες της ανύπαρκτης μεταξύ μας συζήτησης.

Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας. Εικάζω δε ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουδέποτε έχω συναντήσει ιδιωτικά.

Επιπλέον, η εφημερίδα ουδέποτε ζήτησε την άποψή μου για το θέμα και ενήργησε σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το δημοσίευμα δε αυτό έρχεται σε συνέχεια και άλλων αστοιχείωτων πρωτοσέλιδων της συγκεκριμένης εφημερίδας που στρέφονται προσωπικά και ονομαστικά εναντίον μου, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και μυθεύματα.

Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης, αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες έχουν γνώση για να αντιλαμβάνονται τα εξόφθαλμα ψεύδη και ό,τι τα υποκινεί.

Κατ’ ελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα.

Διαμαντοπούλου: «Καλώ την «Εστία» να το διαψεύσει και να ζητήσει συγγνώμη»

«Διαψεύδω απόλυτα το σημερινό, ακραίως ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία της Κυριακής», με θέμα δήθεν δείπνο Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκη για «συγκυβέρνηση παραγραφής».

Καλώ την «Εστία» να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για το συκοφαντικό δημοσίευμα. Εννοείται ότι, αν δεν το πράξει άμεσα, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου, σύμφωνα με τον νόμο.

Είναι γνωστό ότι δεν πτοούμαι ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια, αλλά και με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος, να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα.

Λυπάμαι πολύ, που μία μέρα τόσο δύσκολη για την πατρίδα και τους συνανθρώπους μας, αναγκάζομαι να ασχοληθώ με ένα τέτοιο θέμα».

Χριστοδουλάκης: «Ούτε μισό εκατοστό ανοχής στην οργανωμένη συκοφαντία»

«Απέστειλα σήμερα εξώδικο στο radar.gr για το απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό και προσβλητικό της προσωπικότητάς μου δημοσίευμα που ανάρτησε υπό τον τίτλο:

«Αποκλειστικό: Χριστοδουλάκης, Διαμαντοπούλου και “γαλάζιος” ισχυρός άνδρας στην οικία πασίγνωστου επιχειρηματία…»

Κομμένα τα παιχνίδια, ούτε μισό εκατοστό ανοχής στην οργανωμένη συκοφαντία, σε βάρος του προσώπου μου, αλλά και του ΠΑΣΟΚ συνολικά!

Η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας.

Η συκοφαντία όμως δεν αποτελεί δημοσιογραφία.

Η κατασκευή ανύπαρκτων περιστατικών με σκοπό την πολιτική απαξίωση ενός εκλεγμένου εκπροσώπου των πολιτών δεν αποτελεί άσκηση της ελευθερίας του Τύπου αλλά κατάχρηση αυτής.

Δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση ότι οι προσπάθειες πολιτικής στοχοποίησης και σπίλωσης της προσωπικότητάς μου, αλλά και του πολιτικού μου χώρου, δεν πρόκειται να ανακόψουν τη δημόσια δράση μου.

Η ίδια ακριβώς αντιμετώπιση θα αφορά και οποιονδήποτε άλλον αναπαράγει αντίστοιχες ψευδείς ειδήσεις».

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