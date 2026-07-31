Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Τσίπρας κατέληξε Δούρειος Ίππος του Μητσοτάκη, αυτοανακηρύσσεται έντιμος και αυτοθαυμάζεται

«Δεν είναι ο Οδυσσέας αλλά ο Αντίνοος ο πιο ασεβής αρχηγός των μνηστήρων», σχολιάζει η Χαριλάου Τρικούπη για τον πρώην πρωθυπουργό
Αλέξης Τσίπρας
Φωτογραφία ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Συνέχεια και μάλιστα με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, στην κόντρα που έχει ξεσπάσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), αναφορικά με τη χρηματοδότηση των κομμάτων, δίνει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη εξαπέλυσε δριμεία και προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αναφορές στην “Ιθάκη”.

Την ώρα που η ΕΛΑΣ σηκώνει με κάθε ευκαιρία όλο και περισσότερο το θέμα των δανείων που έχουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ (και προτείνει ακόμη και παρακράτηση του 80% της κρατικής χρηματοδότησης), η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει να ζητά από τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει για τις πηγές χρηματοδότησης του νεοσύστατου κόμματός του.

Η Χαριλάου Τρικούπη, σε νέα και μάλιστα οργισμένη ανακοίνωση κατά του πρώην πρωθυπουργού, τον κατηγορεί ως «Δούρειο Ίππο» του Κυριάκου Μητσοτάκη και πως τη λογοδοσία που ζητά, δεν την εφάρμοσε στον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο παρέδωσε μέσα στα χρέη και με τους εργαζόμενους σε οικονομική απόγνωση.

«Χωρίς να δίνει την παραμικρή απάντηση για τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματος του, ο κ. Τσίπρας συνεχίζει με θράσος τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ.

Εχει λύσει προφανώς το ζήτημα της λειτουργίας του δικού του κόμματος μέσα από τις χορηγίες της ολιγαρχίας. Κρίμα που δεν θα εφαρμόσει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στον ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε μέσα στα χρέη και με εργαζόμενους στα όρια της οικονομικής απόγνωσης και κατόπιν μεθόδευσε να βυθίσει στο πολιτικό τέλμα», αναφέρει αρχικά ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Ο Αλέξης Τσίπρας, στη συνέχεια, χαρακτηρίζεται ως «ο πρωθυπουργός που υπέκυψε στις ορέξεις των τραπεζών, έφερε τα funds στην Ελλάδα και κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτοανακηρύσσεται έντιμος και αυτοθαυμάζεται. Αργά κατάλαβε μέσα στην αλαζονεία του πώς πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Τον πήραν χαμπάρι και οι πιο καλοπροαίρετοι».

Και καταλήγει το ΠΑΣΟΚ: «Στην προσπάθεια του να φτάσει στην “Ιθάκη” της προσωπικής του φιλοδοξίας, παραδόθηκε στα συμφέροντα και κατέληξε Δούρειος Ίππος του Μητσοτάκη.

Αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν είναι ο Οδυσσέας αλλά ο Αντίνοος ο πιο ασεβής αρχηγός των μνηστήρων».

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