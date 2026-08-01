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Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού για Θανάση Αυγερινό: Το πώς φεύγει κάποιος από το Κίνημα δείχνει τον χαρακτήρα του και τους λόγους που μας προσεγγίζει

«Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας και ότι θέλουμε βοήθεια»
Μαρία Καρυστιανού και Θανάσης Αυγερινός
Η Μαρία Καρυστιανού παρακολουθεί με ενδιαφέρον τον Θανάση Αυγερινό σε τραπέζι με συνεργάτες της στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Στην αντεπίθεση πέρασε η Μαρία Καρυστιανού μετά την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Σε συνέντευξή της στην Creta τηλεόραση το βράδυ της Παρασκευής (31.7.26), η Μαρία Καρυστιανού κλήθηκε να σχολιάσει την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού και την καυστική ανάρτηση του δημοσιογράφου.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» δεν έκρυψε την έκπληξή της για την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού και άφησε αιχμές εναντίον του.

«Όλα τα στελέχη είναι σημαντικά αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του Κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μέσα, είμαστε απλοί στρατιώτες. Μας στενοχώρησαν βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κ. Αυγερινό. Το προηγούμενο βράδι ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε, επομένως η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη», ανέφερε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού.

«Το Κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του και βλέπω ότι τέτοιου είδους χτυπήματα περισσότερο μας δυναμώνουν. Είναι πολύ καλύτερο, αν κάποιος μπει στο Κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει να αποχωρεί, καθώς δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους μια πολύ ξεκάθαρη πορεία όσον αφορά την ηθική, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας και ότι θέλουμε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό», σχολίασε.

«Το θέμα είναι όμως πώς θα φύγουν. Και εκεί δείχνει και το στοιχείο του χαρακτήρα αλλά ίσως και τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος που προσεγγίζει το Κίνημα», τόνισε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 12:46 του βίντεο που ακολουθεί:

Υπενθυμίζεται ότι με ανάρτησή του στο Facebook ο Θανάσης Αυγερινός είχε ανακοινώσει ότι αποχωρεί από την επικοινωνική ομάδα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», καταγγέλλοντας «φυτευτούς συμβούλους διαδρόμων» και λειτουργία «παράλληλου γραφείου Τύπου».

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