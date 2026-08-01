Ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε εντολή για πειθαρχική διαδικασία σε βάρος εργαζόμενων στο Δαφνί – «Δέχτηκα λεκτικό προπηλακισμό»

Εντολή για την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος εργαζόμενων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, καταγγέλλοντας ότι δέχτηκε «λεκτικό προπηλακισμό».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης περιγράφει τις ενέργειες που έγιναν για την προστασία των ασθενών στο Δαφνί και το σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε λόγω της φωτιάς χθες Παρασκευή (31.7.26) στην Περιφερειακή Αιγάλεω, καθώς και την την απομάκρυνση ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ αναφέρεται και στο επεισόδιο που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκε με συνδικαλιστές κατά την παρουσία του στο Δαφνί.

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Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, μόλις ενημερώθηκε από την Πολιτική Προστασία για τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, ακύρωσε τα προγραμματισμένα εγκαίνια της Ψυχιατρικής Κλινικής στην Αγία Βαρβάρα και μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από τη γενική γραμματέα του υπουργείου Υγείας, τον διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και την αρμόδια υποδιοικήτρια για την ψυχική υγεία.

Όπως αναφέρει, σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου και την Πυροσβεστική καταρτίστηκε σχέδιο αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης, το οποίο προέβλεπε τη μερική εκκένωση της δομής. Οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ λεωφορεία παρέμειναν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαζόταν η πλήρης εκκένωση του ιδρύματος. Στη σύσκεψη, σύμφωνα με τον υπουργό, συμμετείχε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι, ενώ βρισκόταν στον χώρο του νοσοκομείου για να επιβλέψει τη διαδικασία καταμέτρησης και μεταφοράς των ασθενών, δέχθηκε «λεκτικό προπηλακισμό» και ύβρεις από τρεις συνδικαλιστές, τους οποίους συνδέει πολιτικά με την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά. Όπως αναφέρει, τους επισήμανε ότι τέτοιες συμπεριφορές απέναντι στον πολιτικό προϊστάμενο ενός δημόσιου νοσοκομείου, την ώρα μάλιστα που βρισκόταν σε εξέλιξη μια επιχείρηση εκκένωσης λόγω πυρκαγιάς, συνιστούν «σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα».

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Ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ακόμη ότι, λίγο αργότερα, εμφανίστηκε και η πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχείρησε να διαμαρτυρηθεί δημόσια.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός ανακοινώνει ότι έχει ήδη δώσει εντολή να κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα πειθαρχικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι «τέτοιες συμπεριφορές στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αναφορά που θα κατατεθεί θα περιλαμβάνει τις καταγγελίες περί εξύβρισης και λεκτικού προπηλακισμού.

Όταν χθες ενημερώθηκα από την Πολιτική Προστασία για τον κίνδυνο που διέθετε από την πυρκαγιά το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί, άλλαξα το πρόγραμμα μου, ακύρωσα τα εγκαίνια που είχαμε προγραμματισμένα για την Ψυχιατρική Κλινική στην Αγία Βαρβάρα, που τέθηκε από χθες σε πλήρη… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 1, 2026

Τι αναφέρει ο υπουργός για το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε

Ο υπουργός κάνει λόγο για φαινόμενα «τοξικότητας» και υποστηρίζει ότι οι εκπρόσωποι της Πολιτείας πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού, ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Προσθέτει, ωστόσο, ότι ακόμη και αν σε μια συνδικαλιστική κινητοποίηση θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη ένταση, θεωρεί απαράδεκτο να εκδηλώνονται τέτοιες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε δεν καταγράφει, όπως υποστηρίζει, το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται και καλεί όσους το βιντεοσκόπησαν να δημοσιοποιήσουν το σχετικό υλικό, ώστε, όπως σημειώνει, «να καταλάβει ο ελληνικός λαός πού οδηγεί η τοξικότητα».