Πολιτική

Η ΕΛΑΣ επιμένει για τα δάνεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και ζητά δέσμευση της κρατικής χρηματοδότησης και αποζημιώσεων βουλευτών

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προτείνει δέσμευση του 80% της κρατικής χρηματοδότησης των υπερχρεωμένων κομμάτων και υποχρεωτική απόδοση του 50% της βουλευτικής αποζημίωσης
ΕΛΑΣ
Φωτογραφία ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
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Στο διαχρονικό ζήτημα των υπέρογκων τραπεζικών οφειλών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επανέρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), ζητώντας θεσμικές παρεμβάσεις που θα υποχρεώνουν τα υπερχρεωμένα κόμματα να κατευθύνουν το μεγαλύτερο μέρος της κρατικής τους χρηματοδότησης στην αποπληρωμή των δανείων τους.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει το θέμα «ζήτημα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και της λειτουργίας της δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι η λογοδοσία δεν μπορεί να εξαιρεί τα πολιτικά κόμματα, την ώρα που οι πολίτες και οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκρίνονται στο σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Η Αμαλίας στρέφει ευθέως τα πυρά της κατά της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι οι συνολικές τραπεζικές τους οφειλές υπερβαίνουν το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ εξακολουθούν να λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση και εισφορές από τις βουλευτικές αποζημιώσεις, χωρίς να περιορίζεται η διόγκωση του χρέους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, με την ΕΛΑΣ να υποστηρίζει ότι η αλλαγή νομικής μορφής και ΑΦΜ είχε ως αποτέλεσμα να αποφεύγεται η εξυπηρέτηση παλαιών δανειακών υποχρεώσεων, κάνοντας λόγο για «νομικά κόλπα» που δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από κανέναν ιδιώτη ή μικρομεσαία επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προτείνει τη δέσμευση του 80% της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης των υπερχρεωμένων κομμάτων για την αποπληρωμή των τραπεζικών τους δανείων. Παράλληλα, εισηγείται την υποχρεωτική απόδοση του 50% της βουλευτικής αποζημίωσης των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών αιρετών προς το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν, αποκλειστικά για τη μείωση των κομματικών οφειλών.

Η πρόταση συνοδεύεται από αίτημα για πλήρη ετήσια δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων κάθε κόμματος, τόσο ως προς το ύψος των δανείων όσο και ως προς τις καταβολές που πραγματοποιούνται, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας.

«Δεν ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα τίποτα περισσότερο από αυτό που ζητούν καθημερινά από τους πολίτες», τονίζει η ΕΛ.Α.Σ., συνοψίζοντας την πρότασή της στο τρίπτυχο «Υπευθυνότητα – Συνέπεια – Λογοδοσία» και καλώντας σε ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

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