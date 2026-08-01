Φωτιά στο Πόρτο Γερμανό: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας – Ενημερώθηκε για τα πύρινα μέτωπα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί του Σαββάτου (1.8.26) στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων, με έμφαση στις φωτιές του Αγίου Βασίλειου στο Πόρτο Γερμενό και της Ξηρονομής Βοιωτίας.

Μετά την ενημέρωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φωτιές σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, που συχνά δεν επιτρέπουν τη χρήση εναέριων μέσων.