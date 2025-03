Γεραπετρίτης και Φιντάν συζήτησαν για το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και για τις περιφερειακές εξελίξεις

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα (18.03.2025) με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης με διευρυμένο σχήμα για το Κυπριακό, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Μάλιστα, διπλωματικές πηγές σχολίασαν τις επαφές που είχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Χακάν Φιντάν, λέγοντας αρχικά ότι έγινε αποτίμηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό και του τρόπου καλύτερης εφαρμογής των συμφωνηθέντων.

Αντικείμενο συζήτησης ήταν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με επίκεντρο την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της Συρίας.

Geneva | FM George Gerapetritis met w/ FM of Türkiye, Hakan Fidan, on the sidelines of the informal meeting on Cyprus in a broader format pic.twitter.com/617Z94rXIA