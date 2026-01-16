Γεραπετρίτης: «Θα έρθει και η επέκταση των χωρικών μας υδάτων»

Για το σύνολο των εθνικών μας θέσεων και της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής, μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών μας υδάτων και εξήγησε ότι όσοι κατηγορούν για ατολμία την κυβέρνηση δεν έχουν λάβει υπόψιν τους τον σχεδιασμό που έχει η κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας και εξουδετερώνουν την όποια αξίωση για τις ζώνες κυριαρχίας. Είναι η πρώτη φάση και θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο Αιγαίο 1 και θα έρθει το 2, μην ανησυχείτε. Θα έρθει όπως ήρθε η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία όπως θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση έκανε έστω ένα από όσα σας είπα; Ποια κυβέρνηση έκανε θαλάσσιο χωροταξικό, πάρκα, ΑΟΖ και συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Γεραπετρίτης σε σχέση με την επικείμενη συνάντηση που φαίνεται να έκλεισε μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη – Ερντογάν δήλωσε κατηγορηματικά ότι τα θέματα κυριαρχίας δεν μπαίνουν στην ατζέντα και θα είναι εκτός της συζήτησης.

«Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας μας. Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι ουδέποτε θα υπάρξει συζήτηση για θέματα κυριαρχίας και καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας θέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος», τόνισε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε την σημασία και τα οφέλη που έχει ο ελληνοτουρκικός διάλογος εκ των αποτελεσμάτων καθώς όπως σημείωσε υπάρχει μια δραματική μείωση των παραβιάσεων αλλά και των μεταναστευτικών ροών.

Ο υπουργός Εξωτερικών συνέστησε στα κόμματα της Αντιπόλιτευσης όταν αναφέρονται στο Κυπριακό και σε ζητήματα που απασχολούν την Μεγαλόνησο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά “ειδικά τώρα που δέχεται υβριδική επίθεση”. Το ηλεκτρικό καλώδιο είπε θα προχωρήσει. Για την Ελλάδα αποτελεί «έργο μείζονος προτεραιότητας» και ότι «η Ελλάδα έχει στηρίξει το έργο χωρίς ενδοιασμό». Για το Κυπριακό είπε πως θα υπάρξει ακόμα μια διευρυμένη συζήτηση στον ΟΗΕ σημειώνοντας ότι «διασφαλίσαμε ότι το πλαίσιο των συζητήσεων είναι το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία». Ο κ. Γεραπετρίτης αύριο Σάββατο θα είναι στην Λευκωσία για την κηδεία του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου ενώ μετά θα μεταβεί στην Αίγυπτο.