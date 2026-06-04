Βουλή: Με τις ψήφους της ΝΔ πέρασε από την Επιτροπή το νομοσχέδιο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

Κατά πλειοψηφία και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε την Πέμπτη (04.06.2026) από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο για τη Μετανάστευση θωρακίζει το θεσμικό πλαίσιο της χώρας ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής των νέων ευρωπαϊκών κανόνων από τις 12 Ιουνίου 2026.

Το νομοσχέδιο για τη Μετανάστευση, που συζητήθηκε και ψηφίστηκε την Πέμπτη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, καταψήφισαν επί της Αρχής ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτησή του στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (08.06.2026) και η τελική συζήτηση στην Ολομέλεια για την προσεχή Τρίτη (09.06.2026).

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Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη τόνισε ότι η εφαρμογή του Συμφώνου της ΕΕ και η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας αποτελούν υποχρέωση της χώρας έως τις 12 Ιουνίου 2026. «Η χώρα και θέλει και οφείλει να είναι έτοιμη εγκαίρως», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζει τη μετανάστευση «με κανόνες».

Οι δύο δρόμοι μετά την άφιξη

Σύμφωνα με την Σέβη Βολουδάκη, το νομοσχέδιο ακολουθεί τη «διαδρομή» του ανθρώπου που φτάνει στα σύνορα: πρώτα έλεγχος διαλογής, ταυτοποίηση, βιομετρικά στοιχεία, προκαταρκτικός ιατρικός έλεγχος και αξιολόγηση ευαλωτότητας.

Όπως είπε, όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ οδηγούνται στην κανονική διαδικασία ασύλου, ενώ όσοι δεν έχουν τέτοιο προφίλ υπάγονται σε ταχεία εξέταση και, σε περίπτωση απόρριψης, εκδίδεται απόφαση επιστροφής.

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«Η ταχύτητα δεν γίνεται στο πόδι»

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, η υφυπουργός απέρριψε ότι οι εγγυήσεις θυσιάζονται στο όνομα της ταχύτητας. Υποστήριξε ότι οι διαδικασίες επιταχύνονται επειδή οι καθυστερήσεις δεν ωφέλησαν ούτε τους αιτούντες ούτε το κράτος, ενώ σημείωσε ότι για πρώτη φορά θεσμοθετείται νομική καθοδήγηση ήδη από τον πρώτο βαθμό εξέτασης της αίτησης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αρχή της μη επαναπροώθησης δικαιούχου ασύλου παραμένει «απαραβίαστη» και ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας και η κράτηση αποτελούν δύο διακριτά καθεστώτα, με ρητές εγγυήσεις, χρονικά όρια και δικαστικό έλεγχο.

Ασυνόδευτοι ανήλικοι και ευαλωτότητα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Σέβη Βολουδάκη στις διατάξεις για τους ανηλίκους και τα ασυνόδευτα παιδιά, κάνοντας λόγο για «το πληρέστερο πλαίσιο παιδικής προστασίας που έχει νομοθετηθεί ποτέ στη χώρα». Αναφέρθηκε σε εθνική στρατηγική, σύστημα επιτροπείας, αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, εθνικό μητρώο, εποπτεία και αυστηρή πιστοποίηση φορέων.

Για τις περιπτώσεις αμφισβήτησης της ηλικίας, σημείωσε ότι προηγείται το τεκμήριο της ανηλικότητας και ακολουθεί εξατομικευμένη αξιολόγηση. Επίσης, ανέφερε ότι οι ζώνες ασφαλείας για ανηλίκους λειτουργούν ως μέτρο προστασίας εντός των δομών.

Αλληλεγγύη και επιστροφές

Η υφυπουργός απέρριψε την κριτική ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε «αποθήκη ψυχών», υποστηρίζοντας ότι ο μηχανισμός αλληλεγγύης, ο κανονισμός ασφαλών τρίτων χωρών και τα κέντρα επιστροφών λειτουργούν υπέρ των χωρών πρώτης γραμμής.

Όπως είπε, διαγράφονται όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις επιστροφών τύπου Δουβλίνου προς την Ελλάδα έως τις 12 Ιουνίου 2026, με αποτέλεσμα η χώρα να ξεκινά την εφαρμογή του Συμφώνου με «σχεδόν μηδενικό φορτίο». Η ίδια απέδωσε την εξέλιξη αυτή στη διαπραγμάτευση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στην ΕΕ.

Στην Ολομέλεια την Τρίτη

Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (08.06.2026), ενώ η Διάσκεψη των Προέδρων έχει προγραμματίσει την εισαγωγή του στην Ολομέλεια την Τρίτη (09.06.2026) για συζήτηση και ψήφιση.