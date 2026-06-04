Τσουκαλάς: Πολιτική αλλαγή μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο, η ΝΔ θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα

Σαφές μήνυμα ότι πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση έστειλε ο Κώστας Τσουκαλάς, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και προς τo νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας την Πέμπτη (04.06.2026) στον ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «όταν κάθεται η σκόνη από το μάρκετινγκ και την εικόνα», στο τέλος μένει όρθιος εκείνος που έχει «συνέπεια, αξιοπιστία, ιδεολογική υπεροχή και προγραμματικό λόγο».

Ο Κώστας Τσουκαλάς επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει έναν καθαρό πολιτικό στόχο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία: την πρωτιά και την εφαρμογή του προγράμματός του. Όπως είπε, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή και συνεργασία με όσους συμφωνούν στο πρόγραμμά του, με εξαίρεση τη Νέα Δημοκρατία. Αν, αντίθετα, παραμείνει δεύτερο, τότε «ο κόσμος θα έχει πει ξανά Νέα Δημοκρατία» και το κόμμα θα ασκήσει τα καθήκοντα της αντιπολίτευσης.

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«Όταν κάθεται η σκόνη από το μάρκετινγκ»

Σχολιάζοντας την ίδρυση νέων κομμάτων και τη δημοσκοπική εικόνα, ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε για μια «προσωρινή επαναδιάταξη» του πολιτικού σκηνικού, την οποία απέδωσε στην επικοινωνιακή δυναμική προσωποπαγών σχημάτων. Υποστήριξε ότι όταν νέα κόμματα συζητούνται επί μήνες πριν ακόμη συγκροτηθούν πλήρως, είναι αναμενόμενο να δημιουργείται πρόσκαιρη δημοσκοπική εικόνα.

Έσπευσε, ωστόσο, να υπενθυμίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν κόμματα που «απογειώθηκαν» δημοσκοπικά στην αρχή, αλλά τελικά είτε δεν κατέβηκαν στις εκλογές είτε κατέγραψαν πολύ χαμηλότερες επιδόσεις στην κάλπη.

«Όλες οι νίκες έγιναν από το ΠΑΣΟΚ»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπερασπίστηκε την κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματός του ως αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μέσα σε ενάμιση χρόνο ανέδειξε ζητήματα, πέτυχε πολιτικές πιέσεις και υποχρέωσε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα που είχαν προταθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη.

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«Αν κάποιος δει τι νίκες πέτυχε το ΠΑΣΟΚ με αυτή την κυβέρνηση, όλα αυτά έχουν γίνει από το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, απαντώντας και στην κριτική περί αδυναμίας του Νίκου Ανδρουλάκη. «Όταν λένε ότι “δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης”, μπορεί ο κ. Τσίπρας, ο οποίος έχασε 24 μονάδες από τη ΝΔ και 15 μονάδες από το 2019 έως το 2023;», σχολίασε αιχμηρά.

Η στρατηγική της αυτόνομης πορείας

Για τις προοπτικές συνεργασιών, ο Κώστας Τσουκαλάς ήταν κατηγορηματικός: το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρωτιά με αυτόνομη πορεία και πρόγραμμα. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει ως άθροισμα ευκαιριακών συμμαχιών, αλλά μόνο μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένου πολιτικού σχεδίου.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, σημείωσε ότι ο ίδιος έχει δεσμευθεί στη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ: αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αυτόνομη πορεία και στόχος η πρωτιά. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν υπάρχει θέμα πειθαρχικών μέτρων, υπογραμμίζοντας όμως ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό μήνυμα».

«Η ΝΔ θέλει αντίπαλο τον Τσίπρα»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προτιμά ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή έτσι, όπως είπε, μπορεί να επανασυσπειρώνεται. Κατά τον Κώστα Τσουκαλά, η ΝΔ γνωρίζει ότι ένα τμήμα του κεντρώου και κεντροδεξιού ακροατηρίου, ακόμη και ψηφοφόροι με καραμανλικές αναφορές που απομακρύνονται από τη σημερινή κυβερνητική φυσιογνωμία, μπορούν να στραφούν προς το ΠΑΣΟΚ.

«Εμείς έχουμε μονομέτωπο με τη ΝΔ. Το νέο κόμμα φαίνεται να έχει διμέτωπο, να βάζει στο στόχαστρο και εμάς και τη ΝΔ. Για εμάς ο αγώνας είναι μονομέτωπος», είπε, χαράσσοντας σαφή διαχωριστική γραμμή.

Η φωτογραφία με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου

Απαντώντας και στα σχόλια για τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ότι πολιτεύεται με όρους viral. «Μας είπε περίπου ότι πήγε εκεί και κάθισε μόνο και μόνο για να βγει φωτογραφία. Έτσι πολιτεύεται», ανέφερε.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατέληξε ότι «είναι άλλο η πολιτική σύγκρουση και άλλο η συκοφαντία», επιμένοντας πως η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία θα γίνει στο πεδίο της πολιτικής και όχι της επικοινωνιακής διαστρέβλωσης.