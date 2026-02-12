Γιάννης Στουρνάρας: Όταν αρνήθηκα τη διοίκηση στην Τράπεζα Αττικής, ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε το ΣΔΟΕ στη σύζυγό μου

Την περίοδο έντονης σύγκρουσης με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με φόντο την Τράπεζα Αττικής, περιγράφει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στην «Ομάδα Αλήθειας», αποκαλύπτοντας ότι τότε δέχθηκε, όπως είπε, προσπάθεια εκβιασμού, η οποία έφτασε μέχρι και στο γραφείο της συζύγου του.

«Όταν αρνήθηκα την διοίκηση που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής, έστειλαν το ΣΔΟΕ στην γυναίκα μου» είπε χαρακτηριστικά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, περιγράφοντας το παρασκήνιο της ρήξης με την τότε κυβέρνηση, τις διαφωνίες για τις επιλογές προσώπων στη διοίκηση της τράπεζας και στα γεγονότα που ακολούθησαν, τα οποία, όπως σημείωσε, δοκίμασαν στην πράξη την ανεξαρτησία του θεσμικού του ρόλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος δήλωσε ότι υπήρξε περίοδος «καλής συνεργασίας» με την τότε κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, αποδίδοντας ρόλο και στις προσπάθειες των Ευκλείδη Τσακαλώτου και Γιώργου Χουλιαράκη, πριν –όπως περιέγραψε– ξεσπάσει εκ νέου «η καταιγίδα» με αφορμή τη διαχείριση της Τράπεζας Αττικής.

«Περάσαμε μια καλή περίοδο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, χάρη και στις προσπάθειες του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Χουλιαράκη. Μην ξεχνάτε ότι τον Χουλιαράκη τον έχω σύμβουλο σήμερα. Δεν ξεχνώ. Θυμάμαι όμως πότε ξεκίνησε πάλι η καταιγίδα» επεσήμανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αφήγησή του, η ΤτΕ ως επόπτης διαπίστωσε «περίεργα πράγματα» ως προς τον δανεισμό στην Τράπεζα Αττικής και κινήθηκε για την απομάκρυνση της τότε διοίκησης, αφαιρώντας το «fit and proper». Όπως είπε, ακολούθησε συμφωνία με την κυβέρνηση για αναζήτηση νέας διοίκησης μέσω headhunter, ωστόσο –όταν ο ίδιος βρισκόταν καθ’ οδόν για Φρανκφούρτη– ενημερώθηκε ότι τοποθετήθηκαν πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα που είχαν συμφωνηθεί. Ανέφερε ότι επικοινώνησε με τους κ. Τσακαλώτο και Δραγασάκη, οι οποίοι, κατά τον ίδιο, δήλωσαν άγνοια, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος του είπε ότι υπήρξε διαφωνία με τις επιλογές.

«Ο κεντρικός τραπεζίτης πρέπει να κάνει το καθήκον του»

Ο διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι την επόμενη ημέρα, ενώ συνεδρίαζε η αρμόδια επιτροπή, ενημερώθηκε πως υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το ΣΔΟΕ, βρίσκονταν στο γραφείο της συζύγου του, ερμηνεύοντας το γεγονός ως μη τυχαίο. Είπε ότι επέλεξε να συνεχίσει «στον δρόμο του καθήκοντος», προχωρώντας στην απομάκρυνση της διοίκησης και στο «πάγωμα» χορηγήσεων μέχρι να τοποθετηθεί νέα.

«Την επόμενη μέρα συνεδρίαζε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων. Στις 9 το πρωί με πήρε τηλέφωνο η σύζυγός μου και μου είπε: “Έχει έρθει όλο το κράτος στο γραφείο μου — ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία». Κατάλαβα ότι δεν ήταν τυχαίο.

Της είπα ότι γνωρίζω τι συμβαίνει και ότι εκείνη την ώρα συνεδριάζουμε. Την έβαλα σε ανοιχτή ακρόαση. Μου είπε: “Είμαι πεντακάθαρη. Μη διανοηθείς να κάνεις πίσω”. Έτσι ακριβώς βγάλαμε όλη τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής και απαγορεύσαμε να δοθεί οποιοδήποτε δάνειο μέχρι να μπει νέα διοίκηση.

Εκεί κατάλαβα ότι οι επιλογές μου ήταν τρεις: ή συνεχίζω στον δρόμο της αρετής, ή παραιτούμαι, ή κάνω αυτό που ήθελε η κυβέρνηση. Αποφάσισα το πρώτο, έχοντας στο μυαλό μου τι είχε γίνει παλαιότερα με την Τράπεζα Κρήτης. Είπα ότι ο κεντρικός τραπεζίτης πρέπει να κάνει αυτό που υπαγορεύει το καθήκον του. Και έτσι έκανα» αναφέρει.

Το χειροκρότημα του Μάριο Ντράγκι

Ο Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε ότι το επεισόδιο προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ότι, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΚΤ, ο τότε πρόεδρος Μάριο Ντράγκι ζήτησε –όπως είπε– από τους παριστάμενους να σηκωθούν, αποδίδοντας χειροκρότημα ως ένδειξη στήριξης στην ανεξαρτησία του θεσμού.

«Την επόμενη Τετάρτη είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είχαν γραφτεί πρωτοσέλιδα, είχε δημοσιευτεί φωτογραφία της γυναίκας μου στους Financial Times. Μπαίνοντας στην αίθουσα, είδα ότι οι συνάδελφοί μου ήταν ήδη συγκεντρωμένοι. Μόλις μπήκα, ο Μάριο Ντράγκι είπε “σηκωθείτε όρθιοι” και με χειροκρότησαν. Είπαν ότι αυτό ακριβώς σημαίνει ανεξαρτησία κεντρικού τραπεζίτη. Όταν έρθει η ώρα, πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις τη θέση που κατέχεις», σχολίασε ο διοικητής της ΤτΕ.